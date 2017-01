Dal PSG al fanalino di coda della Liga: Sirigu va a giocare all'Osasuna

Salvatore Sirigu riparte dal basso. Nel vero senso della parola, perché in questo momento, classifica canta, più in basso di così c'è solo la Segunda Division spagnola. Il portiere sardo, ancora di proprietà del Paris Saint-Germain ma in prestito al Siviglia nella prima parte della stagione, ha firmato per sei mesi con l'Osasuna, fanalino di coda della Liga.

Tre presenze stagionali

Una scelta apparentemente strana, controcorrente. Dai quarti di Champions League raggiunti due anni fa a una lotta salvezza già quasi compromessa (sono 8 i punti di ritardo dal Leganés quartultimo), da Ibrahimovic e Thiago Silva a Oier e Sergio Leon: un bel salto all'indietro. Eppure, a Pamplona Sirigu potrà tornare a fare quello che ama e per cui è pagato: giocare. Non poteva più farlo al PSG, chiuso per una stagione intera dal tedesco Trapp, e non ha potuto farlo - contrariamente alle previsioni, sue e non solo - neppure a Siviglia: appena tre, per un totale di 68 minuti, le presenze totali tra Liga e Copa del Rey. Un'inezia per un portiere che, bene ricordarlo, appena pochi mesi fa veniva portato in Francia da Antonio Conte, con tanto di comparsata da titolare nella gara finale del girone persa dall'Italia contro l'Irlanda.

Peggior difesa di Liga

A 30 anni, Sirigu si rimette dunque in discussione. Avrà il compito di chiudere la porta di una squadra fino a questo momento ha concesso troppo a chiunque: l'Osasuna, ultimo assieme al Granada e in questo momento con un piede in Segunda, è reduce da 4 pareggi e 8 sconfitte nelle ultime 12 giornate e, con 44 gol al passivo, ha la peggior difesa di Liga. Uno scenario ben diverso da quelle notti di Champions League nelle quali, a sfidare il Barcellona e a fermare il Chelsea, c'era anche lui.