Dalla Spagna sicuri: Mbappé al Real Madrid per 180 milioni di euro

In attesa di capire se Neymar lascerà veramente Barcellona per il PSG polverizzando ogni tipo di record nella storia dei trasferimenti del calcio (222 milioni per il cartellino, 30 milioni netti a stagione al numero 10 verdeoro), il Real Madrid è pronto a piazzare un colpo atrettanto clamoroso. Secondo Marca, giornale storicamente vicino agli ambienti del Real, le Merengues avrebbero raggiunto l'accordo col Monaco per l'acquisto di Kylian Mbappé.

Secondo il giornale spagnolo, il Real Madrid verserà una cifra vicina ai 180 milioni di euro (150 + 30 di bonus, o 160 + 20 di bonus), mentre il giovane attaccante transalpino classe 1998 firmerà un contratto di sei anni a 7 milioni netti a stagione. Decisivo l'intervento di Zinedine Zidane che avrebbe convinto il baby prodigio a lasciare immediatamente il Monaco - Mbappé, infatti, avrebbe voluto fare un altro anno a Montecarlo - col Monaco che ha deciso di accettare nonostante la valutazione iniziale di 190 milioni di euro. (qui sotto due tabelle con gli acquisti e le cessioni del Real in questa sessione)

GIOCATORE SQUADRA MLN EURO (dati transfermarkt) Mbappé* Monaco 160+20 Theo Hernandez Atletico Madrid 30 Ceballos Real Betis 17

GIOCATORE SQUADRA MLN EURO (dati transfermarkt) Morata Chelsea 60+20 Danilo Manchester City 30 James Rodriguez Bayern Monaco 10 Mariano Lione 9 Llorente Real Sociedad 6 Burgui Alaves 3

Zidane sarà così accontentato, perché se è vero che Mbappé è il classico colpo mediatico alla Florentino Perez, dopo le cessioni di James Rodriguez (10 milioni di prestito biennale oneroso al Bayern) e soprattuto Alvaro Morata (80 milioni al Chelsea), oltre a quella di Danilo (30 milioni al Manchester City). il tecnico francese aveva bisogno di un'alternativa in attacco anche da un punto di vista anagrafico. Ronaldo, infatti, viaggia verso i 33 anni, Benzema è un classe 1987, mentre Bale che è il più giovane del tridente (1989) è spesso ai box per infortuni vari: tridente delle meraviglie a parte, a Zidane rimanevano "solamente" (in virgolettato di proposito, ndr) Isco e Asensio, ora così avrà a disposizione una freccia - e che freccia - in più sia per il presente che soprattutto per il futuro. Mbappé al Real Madrid polverizzerebbe così il record di Pogba-Manchester United di trasferimento più costoso della storia, Neymar-PSG permettendo...