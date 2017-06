Deulofeu 'recomprato' dal Barça, ma non è da escludere un nuovo prestito: Milan e Roma sperano

Il Barcellona rompe gli indugi e acquista dall'Everton il cartellino di Deulofeu che nell'ultima stagione ha collezionato 18 presenze con la maglia del Milan, in prestito proprio dai toffees.

Il Barcellona utilizza la clausola di recompra per Deulofeu

Due anni dopo la cessione a titolo definitivo all'Everton, il Barcellona 'recompra' dal club britannico il classe '94 dopo una grande stagione tra Milan e Nazionale spagnola Under 21, con la quale Deulofeu ha conquistato il pass per la finale dell'Europeo di categoria. Il Barcellona pagherà così 12 milioni all'Everton, dopo averlo venduto a 6 milioni nell'estate del 2015 (il Milan ha invece speso 700 mila euro per il prestito oneroso a gennaio).

Non è da escludere un prestito: Milan e Roma possono sperare

Il Barcellona ha sì re-comprato Deulofeu, ma non è detto che il classe '94 resti in maglia catalana per tutta la stagione. Il giocatore ha un contratto fino a giugno 2019, ma vuole giocare il più possibile per conquistare un posto nella Nazionale maggiore per i Mondiali del 2018 in Russia. Il grande Europeo Under 21 in Polonia non basta per convincere Lopetegui, e servirà avere continuità anche nella stagione 2017-2018 per entrare nella lista dei convocati delle Furie Rosse. Non è da escludere, quindi, un possibile ritorno al Milan (che farà l'Europea League) o addirittura un suo passaggio alla Roma (che farà invece la Champions). Tanti gli scenari aperti, anche se lo stesso Deulofeu ha affermato di voler pensare al futuro solo nelle prossime settimane, una volta terminato l'Europeo ed essersi riposato un po' dalle fatiche della seconda parte della stagione.