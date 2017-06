Dopo Ronaldo, anche Mourinho accusato dalla Spagna di evasione fiscale

Il fisco spagnolo non fa sconti a nessuno: dopo Cristiano Ronaldo, la Procuratore Provinciale di Madrid ha presentato una denuncia contro l'ex allenatore Real Madrid José Mario Mourinho per evasione fiscale.

Secondo El Pais, l'attuale manager del Manchester United non avrebbe pagato l'Irpef nel 2011 e nel 2012 (quando allenava i blancos) per circa 3.304.670 milioni di euro. Secondo l'ufficio del procuratore, Mourinho si sarebbe servito di una struttura aziendale "al fine di oscurare i redditi per i suoi diritti d'immagine".

Il tecnico portoghese, quindi, è destinato a passare gli stessi guai in cui è incappato il suo connazionale ed ex giocatore Cristiano Ronaldo, che attualmente è impegnato in Confederations cup e che comunque dovrà presto comparire in tribunale: secondo i quotidiani spagnoli, la sua udienza per testimoniare è fissata al 31 di luglio alle 11 dinanzi alla Corte istruttoria numero uno di Pozuelo de Alarcón, a Madrid.