Edicola: Piqué fa l'agente di Neymar con un tweet "Resta al Barcellona"

Inter pronta a offrire 50 milioni per Vidal

Se n'era già parlato nei giorni scorsi, ma ora l'ipotesi sembra più concreta: l'Inter sta puntando Arturo Vidal e avrebbe pronta un'offerta per il Bayern Monaco da 50 milioni di euro, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: su Vidal c'è anche il Manchester United di Mourinho. Se mai Vidal dovesse scegliere tra le due, è probabile che decida di anfdare in Inghilterra. L'offerta per la società è chiaramente ottima, anche perché in realtà la quotazione del giocatore sarebbe di circa 15 milioni di euro in meno, ma il gioco al rialzo è voluto per convincere il tecnico Carlo Ancelotti a lasciar andare il cileno: per il Carletto nazionale, infatti, Vidal è considerato tra gli incedibili. Inoltre, con i buoni rapporti che si sono creati tra la società bavarese e la Juventus, ci vogliono molti soldi per tacitare eventuali incidenti diplomatici in caso di una cessione dell'ex bianconero. L'operazione resta comunque difficile, almeno sulla carta.

Pallotta e quel retroscena enigmatico: "Sabatini non voleva Spalletti, curioso che ora siano insieme"

Il Corriere dello Sport intervista il numero 1 della Roma, James Pallotta, che si è affidato a Monchi per il coordinamento. In passato questo ruolo era ricoperto da Walter Sabatini, del quale Pallotta rivela uno strano aneddoto: "Walter non voleva Spalletti. E' curioso che ora sia con lui all'Inter".

La nostra opinione: come tutti sappiamo, le dinamiche e gli equilibri cambiano da una società all'altra. E' possibile che Sabatini non ritenesse Spalletti l'allenatore giusto per la Roma, ma per l'Inter sì. Poi - si sa - certe decisioni non vengono prese da un solo uomo, ma sono spesso il frutto di un'unione di più menti. Senza dimenticare che di mezzo ci sono sempre dei soldi, tanti. E a questo punto ogni considerazione di carattere personale diventa superflua.

Piqué fa l'agente di Neymar con un tweet: "Rimane"

"Se queda". Lapidario. E' questo il tweet di Gerard Piqué ed è inequivocabile, perché fa da corredo a un suo selfie mentre abbraccia Neymar. "Rimane". E' il messaggio per tutti quelli che l'avevano dato in partenza dal Barcellona con destinazione PSG.

La nostra opinione: è chiaro che un tweet, e per giunta di un compagno di squadra, non è il Vangelo, ma dopo tutto il polverone, i 222 milioni di clausola rescissoria che avrebbe pagato per andare al PSG e i relativi commenti, un annuncio del genere lascia ben sperare: dopo i diversi problemi nati anche ad altri giocatori (vedi Donnarumma per esempio) per l'uso improprio dei social network, se non ci fosse un fondo di verità Neymar non ne avrebbe permesso la pubblicazione, oppure gli avrebbe chiesto la rimozione. Invece il tweet, bello e sorridente, è ancora lì.