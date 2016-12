Eto’o a Capello: “Grazie a te la mia famiglia può mangiare”

Correva l’anno 1996-97, Samuel Eto’o aveva soltanto 15 anni e si allenava nelle giovanili del Real Madrid. Fu Fabio Capello, a quel tempo tecnico della prima squadra, a notarlo e a permettergli di allenarsi con lui e con gli altri professionisti.

Ora, a vent’anni di distanza e dopo una lunghissima carriera che l’ha portato a vincere la Champions League per tre volte (due con il Barcellona e una con l’Inter) e a diventare per un periodo di tempo il calciatore più pagato al mondo (con la maglia dell’Anzhi), Eto’o ha voluto ricordare quei momenti e ringraziare in maniera spassionata il suo primo, vero, grande allenatore. L’attaccante camerunense ha parlato a Dubai, durante la cerimonia dei Globe Soccer Awards.

" Voglio ringraziare tante persone, soprattutto Fabio Capello. Non ho mai avuto la possibilità di farlo in passato e allora lo faccio ora, davanti a tutta questa gente. È grazie a te che oggi la mia famiglia può mangiare e se io posso dedicarmi a quello che mi piace di più al mondo, il calcio. Grazie per aver dato questa opportunità a me e alla mia famiglia. "

Eto’o si è poi rivolto a Gianni Infantino, tornando sulla proposta avanzata dal presidente della FIFA di allargare il Mondiale a 48 squadre, uno stravolgimento rispetto alla tradizione classica del calcio per il quale sarebbero però ancora necessari diversi anni.

" Sono favorevole al Mondiale a 48 Paesi. Fatelo per noi dei paesi poveri, che non abbiamo avuto l’opportunità di giocarlo. Fatelo, io vi appoggio e tutta l’Africa lo farà perché avrà la possibilità di disputare questa competizione. "