Football Leaks pizzica ancora Cristiano Ronaldo, Rafa Benitez ed il Real Madrid

Football Leaks scuote nuovamente il mondo del calcio con le sue rivelazioni: questa volta, il libro ‘Football Leaks: The Dirty Business of Football' scritto dai giornalisti di ‘Der Spiegel', Rafael Buschmann e Michael Wulzinger, punta il dito sugli introiti extra campo di calciatori ed allenatori. Alcuni esempi? Eccoli.

Il milione di Cristiano

Cristiano Ronaldo, per un’esclusiva pubblicitaria, guadagna un milione di euro. Un cachet che comprende quattro ore e mezza del suo tempo, un servizio fotografico, due menzioni sui social network e qualche maglia autografata. Questa una delle rivelzioni più interessanti, che riguarda CR7 ma anche l’agenzia che ne detiene i diritti d’immaginel, Multisports & Image Management: nel 2013 un'azienda di telecomunicazioni dovette sborsare un corrispettivo di oltre un milione di euro, come detto, per un servizio fotografico, qualche autografo messo su una maglietta e un paio di menzioni particolari sui social network sborsò oltre 1 milione di euro per 4 ore e mezzo di lavoro (270 minuti).

Rafa Benitez retrocede e sorride lo stesso

Non solo Ronaldo, però: Rafa Benitez nella scorsa stagione, coincisa con la retrocessione del Newcastle che lui prese in corsa, chiuse la sua dichiarazione dei redditi con introiti per circa 12 milioni di euro che comprendono la liquidazione dal Real Madrid ed un bonus scattato per la vittoria della Champions League, nonostante nella notte di San Siro ci fosse Zinedine Zidane in panchina a guidare i blancos e Rafa era già stato esonerato da un bel pezzo.

Bale più caro di Ronaldo

Football Leaks interviene anche sulla diatriba relativa all’acquisto di Gareth Bale: il Real Madrid, all’epoca (ed era il 2013), sostenne che il gallese costò meno che Cristiano Ronaldo dal Manchester United: CR7 arrivò per una cfrira di poco superiore ai 90 milioni di euro, mentre Football Leaks rivela che Bale è costato 101 milioni ai blancos.