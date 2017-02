Furia Gameiro a Gijón: entra, segna una tripletta e sveglia l'Atlético Madrid che vince 4-1

Vittoria importantissima per l'Atlético Madrid che espugna Gijón e resta attaccato al treno per il 3° posto, attualmente occupato dal Siviglia. Contro lo Sporting arrivano i gol di Ferreira Carrasco (13'' dopo l'inizio del secondo tempo) e di Gameiro (che realizza la sua prima tripletta con la maglia dei colchoneros). Una furia il francese che entra nel secondo tempo (al posto di Fernando Torres) e sistema il match in favore degli ospiti, e dire che fino a quel momento era stata proprio la squadra di Rubi Ferrer Sicilia a dominare la gara con occasioni su occasioni tra il primo e il secondo tempo. Non c'è il gioco, non c'è lo spettacolo, ma questo è l'Atlético Madrid: la vittoria era d'obbligo, e questo 4-1 è il miglior modo per preparasi alle sfide contro il Bayer Leverkusen in Champions League e il Barcellona in campionato la prossima domenica.

Cronaca

Ritmi bassi in avvio con l'Atlético Madrid che lascia il possesso alla squadra di casa. Gli uomini di Simeone sono comunque pericolosi da fuori, ma Griezmann e Correa non trovano la porta di Cuéllar. Dall'altra parte è Lacina Traoré a seminare scompiglio nell'area avversaria con Savić e Lucas Hernández che fanno davvero fatica a contenere l'attaccante ivoriano.

Pronti via e c'è il clamoroso gol dell'Atlético Madrid che dopo soli 13 secondi passa in vantaggio grazie a Ferreira Carrasco, che segna in tap-in dopo il goffo intervento di Cuéllar. Lo Sporting però non demorde e 3 minuti più tardi firma il pari con il destro all'angolino di Sergio Álvarez; il classe '92 rischia anche di segnare il gol del sorpasso, ma Moyà riesce a parare il suo colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Simeone cambia tutto e nel giro di tre minuti fa entrare Gameiro, Saúl Ñíguez e Teye Partey per uno spento Torres, Correa e l'autore del gol Carrasco. I colchoneros sembrano ancora bloccati, ma dal nulla spunta Gameiro che in pochi minuti regala un incredibile successo agli ospiti. Il francese firma il 2-1 all'80', dopo lo splendido assist di Griezmann e il dribbling su Cuéllar, raddoppia un minuto più tardi dopo la palla recuperata da Teye Partey e chiude il match all'85' sfruttando un fuorigioco non riuscito alla difesa di casa.

La statistica

8 - Con la rete segnata in avvio di secondo tempo, sono 8 i gol in campionato per Ferreira Carrasco. Record realizzativo per il giocatore belga, che proprio in questa stagione ha cambiato ruolo (passando da seconda punta ad ala sinistra).

Carrasco celebra con Correa su gol en el Sporting-AtléticoAFP

Il Tweet

E dire che Gameiro non segnava da 8 gare consecutive in campionato...

Il migliore

Kévin GAMEIRO - Entra e spacca in due il match. Chiede subito un cartellino rosso per fallo di Amorebieta, ma il direttore di gara non lo accontenta. Lui fa da sé e realizza una tripletta che riporta l'Atlético Madrid in alto. Che furia!

Il peggiore

Ivan CUÉLLAR - Pronti e via e becca un gol in maniera clamorosa. Carrasco entra in area con facilità in occasione dell'1-0, ma è ancor più facile per il belga depositare in rete dopo il goffo intervento di Cuéllar. Il portiere degli asturiani fa perdere così tranquillità a tutto il reparto difensivo, che verrà poi travolto da Gameiro nel finale.

Tabellino

Sporting Gijón-Atlético Madrid 1-4

Sporting Gijón (4-2-3-1): I.Cuéllar; Lillo, Meré, Amorebieta, Canella; Sergio Álvarez, Vesga; Douglas Pereira, Moi Gómez (84' Čop), Burgui (84' Víctor Rodríguez); L.Traoré (76' C.Castro). All. Rubi Ferrer Sicilia

Atlético Madrid (4-4-2): Moyà; Vrsaljko, Savić, Lucas Hernández, Filipe Luís; Á.Correa (62' Saúl Ñíguez), Gabi, Koke, Ferreira Carrasco (68' Teye Partey); Griezmann, F.Torres (62' Gameiro). All. Diego Simeone

Marcatori: 46' Ferreira Carrasco (A); 49' Sergio Álvarez (S); 80', 81' e 85' Gameiro (A)

Arbitro: José Luis González González

Ammoniti: 57' Vesga

Espulsi: nessuno