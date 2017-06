Griezmann: fedeltà all'Atletico ma quello spot fa pensare a Mourinho

Era già diventato uno degli uomini-copertina della sessione di calciomercato ormai alle porte, ma ieri qualcosa è cambiato: il TAS ha confermato il blocco del mercato in entrata all’Atletico Madrid fino al 1° gennaio 2018 e per questo motivo Antonie Griezmann ci ha messo la faccia giurando amore ai Colchoneros, tramite un tweet: “Ahora más que nunca #Atleti #Todosjuntos”.

“Ora più che mai, tutti uniti, forza Atletico”. Poche parole, ma chiare. Le petit diable ha deciso di non lasciare l’Atletico, che avrebbe faticato a trovare in casa un suo sostituto. Una promessa che sembra allontanare le voci di mercato. Senza il blocco imposto dal TAS forse il suo futuro sarebbe stato altrove (probabilmente a Manchester, sponda United) e proprio in questo senso un curiosità fa sorridere.

In questo spot, che vede protagonista l’asso francese, a un certo punto l’attaccante riceve una chiamata da tale José, che rifiuta. Ora, potrebbe essere un caso, ma il fatto che Griezmann fosse associato al Manchester United - lui stesso disse che al 60% sarebbe andato ai Red Devils - potrebbe far scricchiolare la promessa del talento francese.