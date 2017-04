Griezmann sbroglia la pratica Espanyol: 1-0 Atlético Madrid e 3° posto confermato

Come per il Bayern Monaco, anche l'Atlético arriva stanco alla sfida immediatamente successiva ai quarti di Champions. Contro l'Espanyol basta però il gol del solito Griezmann per trovare tre punti importantissimi alla corsa Champions, visto la contemporanea vittoria del Siviglia sul Granada. A destra c'è Giménez che a livello offensivo non riesce a dare lo stesso contributo di un Juanfran o un Vrsaljko mentre in attacco non brilla Fernando Torres con Simeone che sceglie di lasciare in panchina l'ex Milan dopo solo 45 minuti.

Cronaca

Primo tempo avaro di emozioni, poche occasioni da gol ma tanta intensità in mezzo al campo. Il primo a provarci è Jurado ma l'ex Watford sbaglia tutto sull'ottimo servizio di Gerard Moreno. Risponde Ferreira Carrasco ma il suo tiro è centrale e para in due tempi Diego López. L'Atlético soffre soprattutto sulle fasce laterali e non riesce ad arrivare con costanza nell'area avversaria mentre l'Espanyol è poco incisivo in fase offensiva, nonostante gli sforzi di Caicedo e il dinamismo di Piatti.

Nella ripresa Simeone sceglie di cambiare modulo, lasciando Torres in panchina ma l'Atlético non è ancora brillante. Piatti e Godín sfiorano l'1-0 a parti invertite, ma l'equilibrio si rompe solo al 73' con il sinistro di rapina di Griezmann che raccoglie in area, dopo la deviazione sul tiro di Gabi, e supera Diego López per il vantaggio. Nell'Espanyol entra Léo Baptistão, ma l'ex di turno getta alle ortiche due occasioni: prima è Oblak che para con un grande intervento, poi il brasiliano manda a lato di testa.

La statistica

1 - Primo ko da allenatore per Quique Sánchez Flores contro l'Atlético Madrid. Nei 7 precedenti, l'allenatore dell'Espanyol era sempre riuscito ad ipnotizzare i colchoneros.

Il migliore

Antoine GRIEZMANN - Basta un guizzo del francese per portare a casa i tre punti. E dire che Simeone lo stava anche per sostituire, fino al gol partita al 73'. Basta poco all'ex Real Sociedad per essere decisivo.

Il peggiore

José Manuel JURADO - Sono ben due le occasionissime fallite per l'ex di turno. Il classe '86 si mangia l'1-0 in avvio di gara e sbaglia anche nella ripresa una chance importante per il gol del pareggio.

Tabellino

Espanyol-Atlético Madrid 0-1

Espanyol (4-4-2): Diego López; Javi López (82' M.Navarro), David López, D.Reyes, Aarón Martín; Jurado (82' JA Reyes), Víctor Sánchez, Fuego, P.Piatti; Gerard Moreno, Caicedo (62' Léo Baptistão). All. Quique Sánchez Flores

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Giménez, Savić, Godín, Filipe Luís; Koke, Saúl Ñíguez, Gabi, Ferreira Carrasco (65' Gameiro); Griezmann, F.Torres (46' Teye Partey). All. Diego Simeone

Marcatori: 73' Griezmann (A)

Arbitro: Iñaki Vicandi Garrido

Ammoniti: 27' Godín, 30' Caicedo, 57' Saúl Ñíguez, 63' Piatti

Espulsi: nessuno