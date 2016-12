Guardiola: "Complimenti a Ronaldo, ma Messi è di un altro livello"

" Complimenti a Ronaldo per il Pallone d'Oro, ma Messi è di un altro livello. "

Pep Guardiola è lapidario nel tornare sulla rivalità fra i due campioni più importanti del panorama calcistico attuale. Parlando in conferenza stampa nel giorno di Natale, il manager del Manchester City ha ribadito che il suo ex giocatore al Barcellona è in assoluto il giocatore migliore di tutti.

Ronaldo ha vinto meritatamente il Pallone d'Oro nel 2016 al termine di una stagione che lo ha visto trionfare in Champions League con il Real Madrid e agli Europei con il Portogallo, tuttavia, per Guardiola, CR7 non è allo stesso livello di Messi.

"Leo è il migliore, è sicuramente il migliore", ha detto l'ex allenatore del Barça. Per il tecnico spagnolo, Messi "sa come giocare, segnare e far giocare gli altri. Lui è sempre lì. Con tutto il rispetto per tutti i giocatori, primo fra tutti Cristiano Ronaldo, a cui faccio i complimenti per il premio. Ma penso che Messi sia di un altro livello".