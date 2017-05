Il Barcellona annuncia: "Il nuovo allenatore è Ernesto Valverde"

La notizia era nell’aria. Ora è divenuta ufficiale. Con la nomina di Juan Carlos Unzué come successore di Eduardo Berizzo al Celta, restava soltanto un nome forte per la panchina del Barcellona. Si trattava di Ernesto Valverde, puntualmente annunciato nella serata odierna come erede di Luis Enrique dal presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu.

Bartomeu: "Valverde ha uno stile adatto al nostro"

"Salutiamo un grandissimo allenatore e un gran barcelonista – ha dichiarato il numero uno catalano -. Per lui avremo sempre le porte aperte. Siamo un club talmente esigente da essere perennemente alla ricerca dell’eccellenza e non possiamo qualificare come di successo l’ultima stagione, coincisa con la vittoria in Coppa del Re. Ora tocca a Valverde. Un allenatore dotato di capacità, giudizio, conoscenze ed esperienza. È un amante del settore giovanile e ha uno stile adatto a quello del Barcellona".

Un ritorno in Catalogna

Proprio Valverde era riuscito a infliggere la prima delusione a Luis Enrique sulla panchina blaugrana, la sorprendente vittoria in Supercoppa di Spagna dell’agosto 2015. Il suo unico titolo conquistato nell’ultimo quadriennio sulla panchina dell’Athletic Bilbao, ma non il primo in una carriera da tecnico che lo ha visto vincere tre volte il campionato greco (con due coppe nazionali) con l’Olympiacos. Adesso, la sfida più grande. Tornare al Barcellona, dove ha giocato due anni vincendo Coppa del Re e Coppa delle Coppe, per riportare i blaugrana in alto in Spagna e in Europa.