Il Barcellona ha paura della Cina: 40 milioni a stagione per trattenere Messi (bonus compresi)

Continua a tenere banco in casa Barcellona il rinnovo di Messi. L'argentino per ora non dà segnali positivi, ma siamo soltanto all'inizio delle negoziazioni. Messi vuole assolutamente tornare ad essere il giocatore più pagato al Mondo, nonostante i ricchi contratti cinesi. Il Barcellona accetterà le sue richieste?

Secondo le fonti di AS, i blaugrana non vogliono rischiare: dopo i recenti no da parte di Messi, si sta studiano il modo di arrivare ad un ingaggio vicino ai 40 milioni di euro l'anno (bonus inclusi). La Cina è in agguato e tali cifre potranno essere sicuramente coperte da club come l'Hebei China Fortune o altri della Chinese Super League, ecco perché il Barça non vuole scherzi ed è disposta a questo esborso per trattenere il suo miglior giocatore.

Intanto, uno che in Cina ci è appena arrivato, non crede che Messi possa andare via dal Barcellona, qualunque possa essere l'acquirente o qualunque possa essere il contratto offertogli da un'altra squadra. Ecco le parole di Carlos Tévez: “Credo che Messi abbia un rapporto speciale col Barcellona, il club che lo ha fatto sbocciare come calciatore. I blaugrana rappresentano la sua casa. E' una questione di cuore ed è difficile che Messi possa andarsene”.