Il Barcellona non muore mai: Messi fa 500 e piega il Real Madrid al 92', 3-2 e Liga apertissima

Il ciclo del Barcellona non è ancora finito! Il campionato è apertissimo e la vittoria del Barça al Bernabéu vale più dei 3 punti: è vero, i catalani sono potenzialmente a -3 visto che il Real Madrid deve ancora recuperare una partita ma il colpo di coda della squadra di Luis Enrique potrà valere tanto dal punto di vista psicologico. Messi è stato magico e con una prestazione super piega le resistenze del Real Madrid nonostante un grande Navas tra i pali. Il Barcellona ha reagito da grande squadra e dopo la lezione impartita dalla Juventus, ha tirato fuori gli artigli con tanti protagonisti in positivo (ter Stegen, Sergi Roberto in versione attaccante e Rakitić). Dall’altra parte, invece, si è vista la stanchezza del Real dopo i supplementari contro il Bayern, e forse la sufficienza di una squadra che pensava di aver già vinto il titolo. A fallire sul più bello sono i big della squadra di Zidane, da Sergio Ramos all’impreciso Benzema; da Ronaldo, ancora sconfitto nel duello con Messi, alla fragilità di Bale che è finito ko nel primo tempo.

Cronaca

Pronti via e arriva il primo episodio del match, con Ronaldo messo giù da Umtiti in piena area ma per il direttore di gara è tutto regolare. Ronaldo scalda i guanti di ter Stegen al 6’, mentre Suárez manda di poco a lato all’11’. Tante occasioni nella prima parte di gara, ma anche tanti errori: ci provano Benzema, Suárez, Ronaldo e Bale ma nessuno centra il bersaglio. Al 28’ arriva il vantaggio del Real Madrid, come al solito su calcia piazzato: ter Stegen respinge sul corner di Kroos ma Marcelo recupera e serve Sergio Ramos in area, palo dell’andaluso e tap-in vincente di Casemiro che a porta vuota firma l’1-0. Non c’è neanche il tempo di festeggiare che Messi mette in fila Modrić e Carvajal trovando subito l’1-1 di gran classe (con Nacho e Sergio Ramos che restano a guardare). Piove sul bagnato per il Real Madrid visto l’infortunio di Bale (sostituito da Asensio) e nel finale di tempo Messi sfiora addirittura il 2-1 dopo l’uscita a vuoto di Navas sugli sviluppi di un calcio d’angolo (possibile carica però di Suárez).

Lionel Messi festeggia il gol numero 500 con il BarcellonaLaPresse

In avvio di ripresa subito grande Real Madrid ma Piqué anticipa Ronaldo sul cross di Casemiro e ter Stegen si supera sulla conclusione dalla distanza di Kroos. I blancos sono più spigliati, ma il nuovo vantaggio non arriva con ter Stegen prodigioso su Benzema solo in area. Al 55’ si fa vedere finalmente il Barcellona ma né Paco Alcácer né Piqué vanno a bersaglio con un Navas super. Ronaldo sfiora per ben due volte il 2-1, mentre Navas si supera nuovamente, questa volta su Suárez lanciato da Piqué. Succede di tutto nella seconda parte della ripresa: Rakitić trova il gol del 2-1, Sergio Ramos becca un rosso diretto per un fallaccio su Messi e Piqué manca il 3-1 davanti a Navas. La partita non è ancora chiusa perché Zidane si gioca la carta James Rodríguez e il colombiano firma subito il 2-2, ma il Barcellona ha comunque la meglio con un altro gran gol di Messi chiude i giochi al 92’ (azione fatta partire da Sergi Roberto).

La statistica

500 - Messi fa 23 nel Clásico di Spagna e raggiunge quota 500 gol in carriera con la maglia del Barcellona. E dire che l’argentino non segnava al Real Madrid da 6 partite consecutive, dalla tripletta al Bernabéu del 23 Marzo 2014 (4-3 per il Barcellona).

Video - Cantona: "Messi con quei capelli sembra un Justin Bieber dei poveri" 00:37

Il Tweet

Signori giù il cappello…

Il migliore

Lionel MESSI - Sembrava un giocatore finito? Con la Juventus passeggiava, ma contro il Real Madrid è stato fenomenale. Doppietta decisiva e gol del 3-2 in pieno recupero (e non è la prima volta in stagione). Nessuno è riuscito a stagli dietro: Casemiro ha rischiato più volte il rosso, Sergio Ramos l’ha preso. Navas ha provato in ogni modo a bloccarlo, ma Messi è stato (semplicemente) il più forte.

Sergio Ramos of Real Madrid walks past Lionel Messi of Barcelona as he is sent off during the La Liga match between Real Madrid CF and FC Barcelona at Estadio Bernabeu on April 23, 2017 in Madrid, SpainGetty Images

Il peggiore

Sergio RAMOS - Era stato decisivo all’andata, è stato decisivo molte volte per il Real Madrid ma questa volta ha fallito alla grande. 22esima espulsione in carriera, la quinta nel Clásico di Spagna. In 10 il Real Madrid ha poi perso la partita…

Il tabellino

Real Madrid-Barcellona 2-3

Real Madrid (4-3-3): K.Navas; Carvajal, Nacho Fernández, Sergio Ramos, Marcelo; Modrić, Casemiro (70’ Kovacić), Kroos; Bale (39’ Asensio), Benzema (82’ James Rodríguez), Cristiano Ronaldo. All. Zinédine Zidane

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitić, Busquets, Iniesta; Messi, L.Suárez, Paco Alcácer (70’ André Gomes). All. Luis Enrique

Marcatori: 28’ Casemiro (R); 33’ e 90+2 Messi (B), 73’ Rakitić (B); 86’ James Rodríguez (R)

Arbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Ammoniti: 12’ Casemiro, 39’ Umtiti, 82’ Kovacić, 90+3 Messi

Espulsi: 77’ Sergio Ramos (R)