Il Barcellona senza Messi? Perderebbe il 44% dei gol

Al decimo minuto della partita di campionato contro l'Osasuna, il Camp Nou si è animato costruendo una gigantesca coreografia per omaggiare Leo Messi e i suoi 500 gol siglati con la maglia blaugrana. La Pulce ne ha aggiunti altri due nella larghissima vittoria per 7-1 sulla squadra basca, aggiornando così il conto a 502 a partire dal 2004-05, la stagione in cui debuttò con la prima squadra dopo i trascorsi con il Barcelona B e C realizzando anche la sua prima marcatura.

Ma quanto è valso Messi per il Barcellona? Se prendiamo le sue statistiche a partire dall 2008-09, la stagione della sua esplosione, con 38 reti realizzate in 51 partite, la Pulce ha totalizzato 458 gol e 174 assist. L'intero Barcellona, complessivamente, ha realizzato 1440 reti, e Messi è stato decisivo in 632 di queste, ossia nel 43.9%. Mostruoso.