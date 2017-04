Il Camp Nou omaggia Messi al minuto 10 sventolando migliaia di magliette con "el diez"

Lionel Messi e ancora Lionel Messi, Re incontrastato di Barcellona soprattutto dopo la scintillante doppietta decisiva del Bernabeu nell'ultimo weekend che è servito per vincere el Clasico e riaprire la Liga. Nel momento più difficile, dopo il ko in Champions con la Juventus, il Barça si è affidato al suo profeta. Che non ha tradito le aspettative.

E così il pubblico del Camp Nou, in occasione del match di campionato contro l'Osasuna, ha voluto omaggiare la Pulce argentina: prima mostrando una coreografia gigante con un 500 enorme, in onore delle reti marcate da Leo con la maglia blaugrana (traguardo raggiunto proprio contro gli acerrimi nemici del Real). Record ritoccato proprio in serata, con una doppietta, fino a quota 502.

Non solo. Al minuto 10 tutto il pubblico catalano si è alzato in piedi mostrando migliaia di magliette al mondo intero, proprio come aveva fatto tre giorni prima al Bernabeu il loro mito...