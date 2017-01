Il presidente del Barcellona trattiene Messi: "Il suo rinnovo è indispensabile"

Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha cercato di chiarire la posizione del club sul futuro di Lionel Messi, dichiarando che il rinnovo del contratto del fuoriclasse argentino è "indispensabile". "Vogliamo che Leo rimanga qui, vogliamo che rinnovi con noi. Lui è molto importante per il Barça. Stiamo lavorando sodo e quando due persone vogliono la stessa cosa c'è sempre un lieto fine", ha spiegato Bartomeu all'emittente Tv3.

Messi ha segnato per la settima partita di fila nel match vinto 5-0 dai blaugrana sul Las Palmas 5-0, appena 24 ore dopo la decisione del club di degradare Pere Gratacos, 'reo' di aver sostenuto che la 'Pulce' non sarebbe il giocatore che è senza i suoi compagni di squadra. All'inizio della settimana, poi, l'ad dei catalani Oscar Grau del club aveva gettato un'ombra sul futuro di Messi in blaugrana dichiarando che Barca deve usare "buonsenso" nel trattare il rinnovo del giocatore, il cui attuale accordo scade nel 2018.

"Abbiamo avuto colloqui con Messi ed è solo una questione di tempo. Quando avremo qualche notizia la annunceremo, ma da sempre conduciamo queste questioni con discrezione", ha spiegato il patron. "Non sto a spiegare i dettagli, stiamo trattando con la sua famiglia. E' il miglior giocatore del mondo, vogliamo che rimanga qui e così vuole lui. Lui è molto felice a Barcellona".

Bartomeu ha chiarito che Gratacos è stato rimosso dal suo ruolo di responsabile delle relazioni istituzionali ma è rimasto nel club e che le dichiarazioni di Grau sono state male interpretate. "Le sue parole sono state prese fuori contesto. Messi è il miglior giocatore nella storia del calcio, un leader e il migliore al mondo. La sua importanza non può essere messa in discussione", ha aggiunto il presidente del Barça.