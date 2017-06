Il Real Madrid blinda Morata: parte solo per 90 milioni

Il Real Madrid blinda Alvaro Morata. Secondo quanto riferisce Marca, il presidente Florentino Perez non avrebbe alcuna intenzione di privarsi dell'ex attaccante della Juve che chiede più spazio dopo un anno vissuto per gran parte in panchina. "Se qualcuno vuole Morata deve pagarlo", è quanto filtra dalla Casa Blanca. Il Real ha fissato in 90 milioni il prezzo del giocatore, non un euro di meno. Al momento l'unica squadra concretamente sulle tracce di Morata è il Manchester United di Jose Mourinho.

Secondo la stampa spagnola nelle scorse settimane lo Special One avrebbe chiamato il giocatore invitandolo a raggiungerlo in Premier. La trattativa però non è facile, visto che i rapporti fra i due club non sono buonissimi dopo la vicenda De Gea.