Il Real Madrid ha un grande obiettivo per giugno: strappare Dybala alla Juventus

Ottenuta la riduzione dello stop al mercato fino a questa sessione di gennaio, il Real Madrid sta già lavorando in vista della prossima estate. Florentino Perez è determinato a calare l'artiglieria pesante per portare al Santiago Bernabeu almeno un grande colpo e una serie di rinforzi graditi al tecnico Zinedine Zidane.

Secondo Mundo Deportivo l'obiettivo numero 1 del Real sarà Paulo Dybala. Il 23enne attaccante argentino è sotto contratto con la Juve fino al 2020, ma dopo un inizio difficile di stagione non si riesce ancora a trovare un accordo per il rinnovo. Per strappare la Joya ai bianconeri, però, servirà un investimento di quelli pesanti. L'alternativa a Dybala è sempre Pierre Emerick Aubameyang. L'attaccante del Borussia Dortmund più volte ha espresso pubblicamente il suo sogno di giocare con il Real Madrid e questo potrebbe spingere la Casa Blanca a trattare con i gialloneri tedeschi.

Ma non solo attaccanti, il Real guarda anche ad altri ruoli da rinforzare. Dopo il fallito assalto a David De Gea dello scorso anno, i Blancos starebbero pensando a Thibout Courtois come prossimo portiere. Il giocatore belga non ha accettato le offerte di rinnovo proposte dal Chelsea e avrebbe fatto capire di voler tornare a giocare in Spagna. Infine altro possibile rinforzo, questa volta sulla fascia sinistra, potrebbe essere Faouzi Ghoulam del Napoli. In uscita il primo nella lista è sempre James Rodriguez, ormai fuori dai piani del club e dell'allenatore Zidane.