Il Real Madrid 'passeggia' a Granada: Zidane fa turn over ma bastano James e Morata, 0-4

Il Real Madrid non vuole perdere tempo e al 3' arriva subito il vantaggio per la squadra di Zidane con James Rodríguez implacabile davanti ad Ochoa sull'apertura di Lucas Vázquez (con la difesa del Granada che resta a guardare). Per il Real Madrid è tutto facile: all'11' c'è il raddoppio - ancora - con James Rodríguez con un perfetto colpo di testa su assist di Fábio Coentrão, poi è Morata a firmare il tris su assist di Lucas Vázquez. Gli ospiti continuano ad attaccare: c'è il 4-0 di Morata, sfiorano poi il pokerissimo Lucas Vázquez (traversa piena) e Casemiro (tiro alto a porta vuota).

Nella ripresa il Real Madrid cerca il 5-0, ma Danilo e Sergio Ramos si mangiano due gol davanti alla porta, mentre Ochoa risponde presente sul tentativo di Lucas Vázquez. Zidane manda in campo anche Benzema, ma il Real Madrid continua a fallire occasioni su occasioni e anche Morata manda a lato da buona posizione. Nel finale si sveglia anche il Granada ma Hongla e Adrián Ramos non riescono a trovare il gol della bandiera, dall'altra parte anche Benzema si iscrive al club delle occasioni mangiate con un destro da buona posizione che non trova la porta di Ochoa.

23 - Nonostante il poco utilizzo, James Rodríguez è il centrocampista più prolifico nella stagione 2016/2017 nei 5 grandi campionati con 11 gol e 12 assist (in tutte le competizioni).

Si piange in curva: non è facile subire 4 gol nel giro di (soli) 35 minuti...

Rodríguez JAMES - Pronti via e segna subito due gol che mandano in discesa il Real Madrid. Il modo migliore per concedere un po' di tranquillità ai blancos, in piena lotta per il doblete Liga-Champions.

Andreas PEREIRA - Il Granada attacca anche, ma in avanti la squadra andalusa è poca cosa. Adrián Ramos fa quel che può nell'area avversaria, ma non riceve assistenza dal fantasista di casa con l'ex United che sembra un fantasma in campo.

Granada-Real Madrid 0-4

Granada (4-2-3-1): Ochoa; Foulquier, Hongla, Ingason, Gastón Silva; Angban, Khrin (46' Lombán); Cuenca, Andreas Pereira (81' Entrena), Malle (18' Agbo); A.Ramos. All. Tony Adams

Real Madrid (4-2-3-1): Kiko Casilla; Danilo, Nacho Fernández, Sergio Ramos, Fábio Coentrão; Kovacić, Casemiro (69' Isco); Lucas Vázquez (77' Mariano Díaz), James Rodríguez, Asensio (59' Benzema); Morata. All. Zinédine Zidane

Marcatori: 3' e 11' James Rodríguez (R), 30' e 35' Morata (R)

Arbitro: Ignacio Iglesias Villanueva

Ammoniti: 88' Ingason

Espulsi: nessuno