Il Real Madrid vince a Pamplona: 3-1 all'Osasuna, Modric e Marcelo a disposizione per il Napoli

Ultimo esame prima della sfida di Champions contro il Napoli, con il Real Madrid che vince la battaglia di Pamplona superando 3-1 l'Osasuna. Il fanalino di coda della Liga, però, dà qualche preoccupazione ai campioni d'Europa in carica con la squadra di Zidane che si perde nel suo stesso 3-5-2 (usato come alternativa visto le indisponibilità di Kroos squalificato e di Carvajal rimasto in panca). Il gioco non è fluido e i movimenti non sono calibrati: il Real Madrid del primo tempo non fa di certo paura, salvo vedere un nuovo spirito nella ripresa una volta entrato James Rodríguez e con un Isco che non ha paura di prendersi qualche responsabilità in più. Ronaldo non è ancora devastante ma il portoghese timbra il cartellino, suo il gol dell'1-0 momentaneo, suo il movimento che libera Lucas Vázquez per la rete del 3-1.

Cronaca

Ci prova subito Benzema ma il suo sinistro al volo non trova lo specchio della porta di Sirigu. Ritmi bassi e poche occasioni, con l'Osasuna che deve subito ricorrere ad un cambio per il terribile infortunio di Tano Bonnín. Tienza prova a scuotere i suoi con una conclusione dalla distanza ma al 24' arriva il vantaggio del Real Madrid con la rete di Ronaldo che in diagonale supera Sirigu sull'assist di Benzema. I padroni di casa hanno comunque la forza per pareggiare i conti e dal nulla spunta Sergio León che riesce ad evitare il fuorigioco e a superare Keylor Navas con uno splendido pallonetto. Nella seconda parte del primo tempo ambo le squadra hanno la chance per passare in vantaggio ma Benzema sbaglia clamorosamente davanti alla porta (con Sirigu che para sul francese), mentre Navas è attento sul mancino di Rivière.

Keylor Navas (Real Madrid) arengando a sus compañeros tras el gol encajado ante Osasuna.AFP

I primi a rendersi pericolosi nella ripresa sono i padroni di casa con una gran giocata di Sergio León che aggira Sergio Ramos, ma non riesce a superare Keylor Navas con un sinistro velenoso. Il Real Madrid perde Danilo per infortunio, ma al 62' ritrova il gol del vantaggio con il perfetto inserimento di Isco che supera col piattone Sirigu. Gli ospiti cercano di mettere in cassaforte il risultato ma Sirigu risponde a tono su Cristiano Ronaldo, mentre Sergio Ramos sfiora il palo sugli sviluppi di un corner. Il 3-1 arriva in pieno recupero con lo scavetto del neo entrato Lucas Vázquez dopo il velo di Ronaldo.

La statistica

6 - I gol subiti da Sirigu in due presenze con la maglia dell'Osasuna in campionato (contro Real Sociedad e Real Madrid). Non il modo migliore per cominciare la sua avventura in Navarra, anche se il portiere azzurro ha fatto vedere qualche parata interessante contro i blancos.

Il Tweet

Il bruttissimo infortunio di Tano Bonnín, frattura di tibia e perone per il dominicano. Altro butto ko dopo quello di Aleix Vidal nel pomeriggio...

Il migliore

Alarcón ISCO - Non un gran primo tempo da parte dell'andaluso che fatica a trovare la posizione corretta nel 3-5-2 di Zidane (su di lui pesa anche l'intervento su Tano Bonnín che è costretto ad uscire per infortunio). Nella ripresa, però, l'ex Valencia gioca con un altro piglio, cercando sempre di azionare il duo Benzema-Ronaldo. È proprio lui a regalare il nuovo vantaggio al Real Madrid con uno splendido inserimento in area di rigore.

Isco (Real Madrid) peleando un balón con Fausto Tienza (Osasuna)AFP

Il peggiore

Emmanuel RIVIÈRE - Non punge mai nell'area avversaria, nonostante la difesa del Real Madrid sia molto vulnerabile. Un altro passo rispetto a Sergio León.

Tabellino

Osasuna-Real Madrid 1-3

Osasuna (4-4-2): Sirigu; Tano Bonnín (15' David García), Oier, Vujadinović, Fuentes (53' C.Clerc); Jaime Romero, Tienza (61' Loé), Causić, Berenguer; Rivière, Sergio León. All. Petar Vasiljević

Real Madrid (3-5-2): K.Navas; Varane, Sergio Ramos, Nacho Fernandez; Danilo (57' James Rodríguez), Modrić, Casemiro, Isco (88' Kovacić), Marcelo; Cristiano Ronaldo, Benzema (72' Lucas Vázquez). All. Zinédine Zidane

Marcatori: 24' Cristiano Ronaldo (R); 33' Sergio León (O); 62' Isco (R), 90+3 Lucas Vázquez (R)

Arbitro: Ignacio Iglesias Villanueva

Ammoniti: 10' Fuentes, 28' Modrić, 37' Tienza, 61' James Rodríguez, 90+1 Causić

Espulsi: nessuno