Il triste momento di Alvaro Morata, da protagonista nella Juventus a epurato dal Real Madrid

Poteva aver tutto ma ora si ritrova con un pugno di mosche. Alvaro Morata, il giovane canterano che aveva scelto la Juventus per trovare la sua definitiva consacrazione, ora a Madrid non vede altro che la panchina. Forse, nel decidere di tornare alla sua casa madre, aveva anche messo in preventivo di avere meno spazio e considerazione rispetto alle due stagioni in bianconero. Per il Real, era disposto a mandar giù qualche panchina pur di imporsi. Eppure qualcosa non sta funzionando per Morata, che in 19 giornate di Liga ha collezionato 13 presenze, di cui solo 6 dal primo minuto. I gol, 5 in campionato, 2 in Champions e 2 in Copa del Rey, sono anche arrivati, ma ciò che manca è la continuità ed un ruolo di primo piano nelle scelte di Zidane. Benzema, che non sta giocando la miglior stagione della sua carriera, rimane comunque davanti nelle gerarchie e nemmeno l'infortunio di Gareth Bale, arrivato a fine novembre, ha garantito più spazio a Morata.

Alvares Morata Real MadridAFP

Sfuma l'approdo in Premier, per ora

Ovviamente dopo le due stagioni da assoluto protagonista in maglia bianconera, con tanto di gol proprio al Bernabeu in semifinale di Champions e gol in finale al Barcellona, Alvaro si immaginava tutt'altro ritorno a Madrid. Ed ora, questa prima parte di stagione poco appariscente, apre a diversi scenari di mercato. Il primo è legato ad Antonio Conte e non è recente, perché per la sostituzione di Diego Costa l'allenatore italiano aveva indicato proprio Morata. Una sostituzione che, almeno a gennaio, non si verificherà visto che Costa ha ricucito lo strappo con il Chelsea ed è rimasto a Londra. Questa ipotesi potrebbe però tornare d'avanguardia in estate, tenendo conto che lo stesso Diego Costa non ha firmato il rinnovo di contratto con i Blues aprendo ad una possibile partenza verso la Cina.

Il Real Madrid in estate ha esercitato il diritto di recompra sul giocatore, versando 30 milioni nelle casse della Juventus, che lo aveva invece riscattato per 20 milioni. Morata non è mai stato dichiarato incedibile dai Blancos, che per lui fin dall'estate scorsa hanno fissato il prezzo a 60 milioni, quando sembrava l'Arsenal la formazione più accreditatata a fare follie per lo spagnolo. Non è escluso che lo stesso Arsenal, con Sanchez in scadenza nel 2018, possa tornare alla carica per il canterano del Real. Nelle ultime ore, il quotidiano spagnolo Diario Gol ha riportato le parole di Florentino Perez, presidente del Galacticos:

" Per 60 milioni, può partire subito "

Parole forti che però non sorprendono e soprattutto confermano che per il Real Morata non è una pedina fondamentale. Anzi, fare cassa con lui permetterebbe alla proprietà di muoversi in estate per colpi di alto profilo, e nei pensieri c'è sempre Aubameyang, che non ha mai chiuso la porta ad un trasferimento a Madrid. Morata, che conserva l'affetto e la spinta dei tifosi del Real, che in questo momento sembrano comunque preferirlo a Benzema, potrebbe iniziare a cercare soluzioni alternative per la sua carriera, per tornare ad essere il protagonista che conosciamo. E chissà che, in questo rinascimento della Serie A, possa trovare nuovamente posto anche lui.