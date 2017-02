Il Villarreal di Sansone crede ancora alla Champions: 1-0 alla Real Sociedad al 94'

Colpaccio del Villarreal che si riprende dall'umiliazione patita in Europa League contro la Roma (0-4 in casa). Battuta in trasferta la Real Sociedad in uno scontro diretto, che regala ancora speranze alla squadra di Fran Escribá di raggiungere il 4° posto, occupato ora dall'Atlético Madrid che nel prossimo week end affronterà il Barcellona. L'ingresso di Sansone ravviva il match nel finale, dopo il dominio dei bachi, e il gol partita arriva al 94' con l'imbucata di Samu Castillejo. Si fa male Trigueros, ma il tecnico del Sottomarino giallo recupera finalmente Roberto Soldado: possibile un suo impiego già contro la Roma giovedì prossimo all'Olimpico.

Cronaca

Subito molto attiva la Real Sociedad che sfiora il vantaggio con Raúl Navas, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il colpo di testa del classe '88 non trova la porta di Asenjo. È dominio basco con il Villarreal che non riesce quasi mai a superare la linea di centrocampo, ma il portiere ospite riesce a mantenere la propria porta inviolata almeno per i primi 45 minuti.

Ad inizio ripresa si fa finalmente vedere la squadra ospite ma tutto nasce da un erroraccio in presa di Rulli, ci prova Bakambu ma l'ex Sochaux spreca tutto davanti alla porta. I baschi cercano a questo punto di accelerare le operazioni ma Carlos Vela manda alto su calcio di punizione e Juanmi sfiora solamente il palo alla destra di Asenjo con un colpo di testa. Occhio alle ripartenze della squadra di Fran Escribá ma anche Cheryshev è poco preciso sotto porta. Col passare dei minuti, però, cresce il Villarreal che sfiora l'1-0 con la traversa colpita da Bruno Soriano e il mancato tap-in di Musacchio che manda alto da due passi. Entra anche Sansone e l'ex Sassuolo chiede invano un rigore dopo essere andato giù in area; niente paura però, al 94' arriva il clamoroso vantaggio del Villarreal con Samu Castillejo che realizza tutto solo, davanti a Rulli, sull'assist di Juame Costa.

La statistica

7 - Serviva una vittoria per scuotersi? È arrivata quella dell'Anoeta, uno dei campi preferiti dal Villarreal per andare in trasferta. Settima vittoria su 14 per il Sottomarino giallo sul terreno della Real Sociedad (7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

Il Tweet

Per i tifosi del Villarreal non ci sono dubbi, Sansone deve essere sempre titolare...

Il migliore

Samu CASTILLEJO - Era stato uno dei peggiori contro la Roma, questa volta - invece - ci mette la faccia e la firma. Si fa trovare pronto e al momento giusto nel finale, per colpire la Real Sociedad e regalare una vittoria importantissima al Villarreal.

Il peggiore

La coppia di centrali della Real Sociedad - Difficile mandare giù questa sconfitta, un po' per il dominio visto in campo, un po' per aver regalato 3 punti ad una diretta concorrente per il 4° posto. Clamoroso come Raúl Navas ed Íñigo Martínez si siano persi Samu Castillejo, nell'area piccola, proprio nel finale. Dov'erano andati a finire sul cross di Jaume Costa?

Tabellino

Real Sociedad-Villarreal 0-1

Real Sociedad (4-3-3): Rulli; Odriozola, Raúl Navas, Íñigo Martínez, Yuri Berchiche; Xabi Prieto (71' Sergio Canales), Illarramendi, Zurutuza; Carlos Vela, Juanmi (66' Jon Bautista), Mikel Oyarzabal (79' Concha). All. Eusebio Sacristán

Villarreal (4-4-2): Asenjo; Mario Gaspar, Musacchio, Á.González, Jaume Costa; Jonathan dos Santos (68' N.Sansone), Bruno Soriano, Trigueros (46' Rodrigo Hernández), Cheryshev (79' Samu Castillejo); Bakambu, Adrián López. All. Fran Escribá

Marcatori: 90+4 Samu Castillejo (V)

Arbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Ammoniti: 29' Cheryshev, 41' Musacchio, 49' Mario Gaspar, 56' Xabi Prieto, 70' Rodrigo Hernández, 80' Bruno Soriano, 90+3 Raúl Navas

Espulsi: nessuno