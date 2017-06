In Portogallo sicuri: PSG, United e un club cinese pronti ad offrire 180 milioni per Ronaldo

180 milioni di euro. E' questa la fantascientifica cifra che due forse tre club sarebbero pronti a sborsare per aggiudicarsi il giocatore più forte del mondo: Cristiano Ronaldo, fresco di trionfo in Champions League. Lo scrive il quotidiano portoghese 'A Bola', secondo cui in estate potrebbero arrivare al Real Madrid diverse offerte in quella che viene definita "la bomba più grossa del mercato estivo". Tre le nazioni di provenienza delle potenziali pretendenti al Pallone d'Oro, legato ai madrileni fino al 2021: Francia, Inghilterra e Cina.

In Ligue 1 gli indizi portano tutti al Psg, sempre a caccia del nome grosso in attacco dopo l'addio di Ibrahimovic, e al Monaco, che potrebbe reinvestire il tesoro ricavato dalla possibile cessione di Mbappé, giocatore peraltro cercato proprio dal Real. Per il francese, il club del Principato potrebbe arrivare ad incassare fino a 135 milioni. In Premier League, secondo 'A Bola', sulle tracce di CR7 ci sarebbe il Manchester United, costretto a rinunciare al primo obiettivo per l'attacco, Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid. Per Ronaldo sarebbe un ritorno ad Old Trafford, che lo ha già visto protagonista dal 2003 al 2009. In corsa ci sono anche club cinesi, ma è un'ipotesi al momento poco realistica. Se veramente i club citati andranno all'assalto del fuoriclasse lusitano e il Real accetterà di privarsi del suo uomo simbolo, lo vedremo nelle prossime settimane. In ogni caso, il desiderio di Ronaldo è quello di chiudere la carriera con i Blancos.