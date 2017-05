Iniesta: "Non è detto che chiudero la mia carriera al Barçellona". E se andasse alla Juve nel 2018?

Per il momento è difficile chiamarla crisi però mai come in queste ore il futuro di Andres Iniesta a Barcellona appare in bilico. Il 33enne fuoriclasse dei blaugrana è in scadenza nel 2018 e il rinnovo non sembra per nulla scontato, almeno a sentire le stesse parole del centrocampista ai microfoni di RAC1…

" La mia intenzione è rispettare il contratto, è quello che voglio fare. Poi ci sono sempre altre possibilità , è una questione di valutare tutto. Non sto dicendo che rinnoverò o meno… In questa società sto bene, sto benissimo, ma non è detto che la mia vita calcistica finisca qui, in questo club. Vedremo Di certo come ho detto già qualche settimana fa, nel momento in cui andrò via da qui non si arriverà mai a uno scontro fra me e la società "

Obiettivo per la Juve a costo zero?

Insomma l’Ilusionista fa chiaramente capire che rispetterà il contratto in essere ma nel 2018 potrebbe decidere di andare a fare un’esperienza in un altro paese e in un altro campionato, magari facendo lo stesso percorso dell’amico ed ex compagno Dani Alves che si è rigenerato proprio nella Juventus, specializzata nei colpi a costo zero di grande caratura… Chissà che dopo i vari Pirlo, Khedira e Dani Alves: Iniesta non possa essere il prossimo parametro zero di qualità ed esperienza per la Signora.