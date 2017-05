Inter gelata, Simeone categorico sul suo futuro: "Resto all'Atletico"

Video - Simeone incanta l'Europa: all'origine del "Cholismo" 01:03

"Sono qui e sarò all'Audi Cup", ha detto Simeone, che è nella lista dei desideri dell'Inter insieme ad Antonio Conte. "Siamo felici di partecipare a questo torneo, con squadre come Bayern e Liverpool che certamente troveremo nella prossima Champions", ha spiegato l'argentino. "La nostra partecipazione è un passo in avanti nel percorso di crescita del club negli ultimi anni e partecipare a questo torneo prima dell'inizio della stagione - ha aggiunto - ci sarà molto utile per conoscere il livello delle esigenze per affrontarla".