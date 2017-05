Inter, Jovetic vuole rimanere al Siviglia, ma costa troppo per gli andalusi

Jovetic-Siviglia: ennesima puntata della serie.

Il ragazzo montenegrino vuole a tutti i costi rimanere in Spagna, ma il club, nonostante i suoi 7 goal e 5 assist nel girone di ritorno, non è intenzionato a pagare all’Inter i 13 milioni di euro pattutiti da contratto entro il 30 maggio. Il Siviglia, ritenendo eccessiva la cifra, sta cercando in tutti i modi di ottenere uno sconto, soluzione al momento rifiutata categoricamente da Ausilio, il quale però, a causa del FPF, ha un disperato bisogno di soldi e potrebbe arrivare a trattare con il Siviglia. Dal canto suo Jovetic sta forzando la mano con il suo agente, Ramadani, per cercare di rimanere in Spagna anche la prossima stagione.

Il caso, dunque, si infittisce: da un lato il talento montenegrino manda messaggi di amore, molto espliciti, al Siviglia e dall’altro il club andaluso non è disposto a trattenerlo pagando i 13 milioni di euro stabiliti da contratto con l’Inter. La società nerazzurra si trova ad un bivio: accettare e concedere lo sconto al Siviglia così da monetizzare subito Jovetic ottenendo comunque una cifra abbastanza alta oppure rifiutare la proposta spagnola e cercare di piazzare Jovetic ad un nuovo acquirente entro il 30 giugno.

Il fpf incombe e l’Inter ha necessità di vendere per poter poi pianificare il mercato con Suning. Jovetic potrebbe essere il primo passo per sbloccare il mercato della beneamata.

A cura di Filippo Rivani

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi