Jorge Sampaoli: “Io al Barcellona? Ora sono qua, in futuro non si sa mai…”

Ieri vi abbiamo parlato di come il tecnico del Siviglia, Jorge Sampaoli, sia uno dei papabili candidati a diventare il nuovo allenatore del Barcellona dopo il quasi certo addio di Luis Enrique la prossima estate. El Hombrecito è stato direttamente stuzzicato sull’argomento durante la conferenza stampa per la partita contro l’Eibar (match che di disputerà questa sera alle 20,45 all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán).

Il Siviglia è atteso da una settimana di fuoco: oggi, appunto, la partita con i baschi; sabato prossimo, il derby con il Betis e, mercoledì, l’andata degli ottavi di Champions League contro il Leicester City di Claudio Ranieri. Proprio parlando di questa sfida, Sampaoli è stato interpellato sulla clamorosa debacle dei Blaugrana contro il Paris Saint-Germain: “La sconfitta del Barcellona? Sinceramente mi ha sorpreso: avevano appena battuto l’Alaves 6-0. Credo che il 4-0 di Parigi non fotografi realmente la differenza fra le due squadre. Il Barcellona non era in serata, mentre il Paris Saint-Germain ha fatto una grande partita.”

Stuzzicato sulle indiscrezioni che vorrebbero l’interesse del Barcellona nei suoi confronti: “Io al Barcellona? Queste speculazioni dei media, sono un po’ egoiste e non hanno la chiarezza della valutazione di un tecnico che ha ottenuto tanto come Luis Enrique. Non si può giudicare uno come lui da una partita, perché ha fatto tante cose per questa squadra. Io sono tranquillo, non è nata da me questa indiscrezione, e quindi non ho nulla da spiegare a nessuno. Mi sarei preoccupato se avessi proposto o pensato io di andare via da qua, ma non è così.”

Sul suo futuro: “Nella mia mente c’è solo l’idea di continuare a lavorare ogni giorno per consolidare questa mentalità nel club che mi ha portato in Europa. All’interno della settimana può esserci di più o di meno, ma dipende da giorno a giorno: in questa professione, non mi genero nessuna aspettativa da commentare, se non la realtà, e la realtà è che ora sono a lottare per questo questo club, domani non si sa.

Sampaoli che, quindi, chiude momentaneamente le porte al Barcellona, almeno fino a fine stagione. Vedremo cosa succederà in estate. Ricordiamo, però, che la prima scelta dei catalani resta l’attuale tecnico dell’Everton, Ronald Koeman.

Andrea Fabris (@andreafabris96)

