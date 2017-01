Jovetic mette ko il Real Madrid e la sua serie positiva: 2-1 Siviglia e Liga riaperta

Prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare. Il Real Madrid sperava di posticipare l'inevitabile, magari non perdendo proprio contro una diretta rivale, magari con la speranza di raggiungere le serie positive della Juventus di Conte e del Milan di Fabio Capello (42) ma un ko era in qualche modo atteso prima o poi. Nulla di grave, non finisce il mondo per i blancos, anche se qualcosa salta all'occhio dopo la sconfitta - pesantissima - del Ramón Sánchez-Pizjuán che lascia qualche dubbio ai tifosi del Real Madrid. Inspiegabile da una parte l'atteggiamento in campo della squadra ospite che dopo aver segnato il gol del vantaggio con Cristiano Ronaldo ha praticamente smesso di giocare, regalando ancora speranze al Siviglia; dall'altra l'atteggiamento tattico di Zidane che per una partita di questa portata si mette a fare esperimenti schierando la sua squadra con un inedito 3-5-2, modulo che ha dato problemi sin dall'avvio di gara, ma mai ritoccato dal tecnico francese. Una piccola parentesi poi su Jovetić. Che settimana per il montenegrino che ha segnato ben due reti nei suoi due debutti con il Siviglia. Anche con l'Inter era stato decisivo nelle prime gare, anche qui sarà solo un veloce temporale e nulla di più? Quel che è certo è che l'ex interista è parso ritrovato, sicuramente rivitalizzato dal cambio di ambiente, con il Siviglia che spera di aver trovato il suo valore aggiunto per continuare il suo incredibile campionato, e perché no, provare a fare una grande Champions.

Cronaca

Regna l'equilibrio in avvio di match con il Siviglia che cerca ovviamente di far valere la sua intensità contro la tecnica e la calma del Real Madrid. Occhio però ad N'Zonzi che sugli sviluppi di un corner manca il vantaggio dopo aver sovrastato sullo stacco aereo Sergio Ramos, senza sfruttare inoltre l'uscita a vuoto di Keylor Navas. Ci provano da lontano Nasri e Franco Vázquez senza trovare lo specchio della porta, dall'altra parte è invece Cristiano Ronaldo a mangiarsi il gol del vantaggio sull'ottimo servizio di Benzema, ma il portoghese arriva scoordinato al momento del tiro e manda a lato.

In avvio di ripresa il Siviglia ci prova subito con Franco Vázquez ma sulla conclusione dell'ex Palermo ci mette una pezza Keylor Navas che manda in angolo con un buon intervento. Arrivano anche i tentativi di Marcelo, Ben Yedder e Benzema ma la gara non si sblocca fino al 67' quando l'arbitro assegna un rigore al Real Madrid per fallo di Sergio Rico su Carvajal, penalty poi concretizzato da Cristiano Ronaldo. E' record di gol segnati su rigore nel campionato spagnolo (56) ma per festeggiare bisogna prima portare a casa la gara. Nel Siviglia entrano Pablo Sarabia e Jovetić e la musica cambia in poco tempo: all'85' arriva la clamorosa autorete di Sergio Ramos che con un stacco perentorio batte Keylor Navas, neanche fosse un suo avversario, in pieno recupero si completa poi la rimonta con la conclusione dalla distanza di Jovetić che bissa il gol segnato in Coppa del Re.

Real Madrid's defender Sergio Ramos grimaces during the Spanish league football match Sevilla FC vs Real Madrid CF at the Ramon Sanchez Pizjuan stadium in Sevilla on January 15, 2017. Sevilla won 2-1.AFP

La statistica

40 - Si ferma a 40, la striscia positiva (in tutte le competizioni) per il Real Madrid che non perdeva dal lontano 6 Aprile quando gli uomini di Zidane furono sconfitti per 2-0 nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Wolfsburg.

Le migliori serie positive della storia:

Squadra Periodo Allenatore Partite consecutive Celtic 1915-1917 Willie Maley 62 Dinamo Zagabria 2014-2015 Zoran Mamić 45 Juventus 2011-2012 Antonio Conte 42 Milan 1991-1992 Fabio Capello 42 Real Madrid 2016-2017 Zinédine Zidane 40 Nottingham Forest 1978-1979 Brian Clough 40 Barcellona 2015-2016 Luis Enrique 39

Il Tweet

Una giornata da ricordare per gli ex interisti. Il Valencia torna alla vittoria con il gol dell'ex meteora nerazzura Montoya, oggi il Siviglia mette ko il Real Madrid con la perla di Jovetić. Solo un caso?

Il migliore

Stevan JOVETIĆ - E chi poteva essere se non lui. Gol al debutto in Coppa del Re (sempre al Real Madrid), e gol al debutto questa sera, nei minuti recupero. Vittoria importantissima per le sorti del campionato, gol che verrà anche ricordato come quello che mise fine alla serie positiva della squadra di Zidane.

2017, Stevan Jovetic, Siviglia-Real Madrid, AFPAFP

Il peggiore

Zinédine ZIDANE - Difesa a 3? Ok cambiare il modulo, sarebbe stato più congeniale un 4-4-2 che benissimo ha fatto contro Atlético Madrid e Barcellona, ma perché passare al 3-5-2 mai sperimentato prima d'ora... Sin dalla prima mezz'ora si notava l'affanno della difesa con Carvajal e Marcelo altissimi e nel finale il Real Madrid ha così pagato dazio. Gli esperimenti facciamoli in Coppa del Re, non in casa della seconda in classifica...

Tabellino

Siviglia-Real Madrid 2-1

Siviglia (4-2-3-1): Sergio Rico; Mariano Ferreira, Pareja, Rami, Escudero; N'Zonzi, Iborra (77' Pablo Sarabia); F.Vázquez (69' Jovetić), Nasri, Vitolo; Ben Yedder (90+2 Vietto). All. Jorge Sampaoli

Real Madrid (3-5-2): K.Navas; Varane, Segio Ramos, Nacho Fernández; Carvajal, Modrić, Casemiro, Kroos (75' Kovacić), Marcelo; Benzema, Cristiano Ronaldo. All. Zinédine Zidane

Marcatori: 67' rig. Cristiano Ronaldo (R); 85' aut. Sergio Ramos (S), 90+2 Jovetić (R)

Arbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Ammoniti: 31' Iborra, 42' N'Zonzi, 82' Nasri, 84' Marcelo

Espulsi: nessuno