Jovetic, tra i due litiganti… Inter e Siviglia trattano, il Marsiglia si inserisce

Ieri è stata una giornata importante per decidere la sorte di Jovetic: infatti, scadeva il termine ultimo per pagare il riscatto dell’attaccante montenegrino, ovvero 14 mln. Nonostante questo slittamento burocratico, le due società, Inter e Siviglia stanno trattando ancora. Con il club andaluso non convinto della cifra del riscatto. Tuttavia, negli ultimi giorni è stato registrato un interessamento del Marsiglia, il quale vorrebbe un rinforzo per l’attacco. E il nome più caldo è quello di Jovetic, il quale ha un prezzo del cartellino non sostenuto, assicura prestazioni importanti e, soprattutto, il giocatore ha nome e, potrebbe giocare un ruolo determinante per la ripresa del club.

La squadra francese ha offerto, però, 9 mln e l’Inter è ferma a 14 mln. La situazione è in divenire, dal momento che, se il Siviglia fosse davvero convinto di acquistare il cartellino dell’attaccante e lo stesso vale per il Marsiglia, si potrebbe creare una piccola asta per accaparrarsi le prestazioni del montenegrino e, magari, il prezzo leggermente lievitare.

a cura di Matteo Tombolini

