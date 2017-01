Juventus-Valencia, è fatta: Zaza ha accettato il trasferimento

Adesso è praticamente fatta: Simone Zaza diventerà presto un nuovo giocatore del Valencia. L'incontro svoltosi oggi a Milano tra la dirigenza della Juventus e quella degli spagnoli, alla presenza dello stesso giocatore, si è rivelato proficuo: il centravanti ha sciolto le ultime riserve, accettando il trasferimento in Liga nonostante il suo desiderio, in un primo momento, fosse quello di rimanere a giocare in Italia.

Le cifre

Prestito gratuito con diritto di riscatto a fine stagione, fissato a 18 milioni più altri due di bonus: l'accordo tra i due club è stato trovato sulla base di queste cifre. Ma il diritto di riscatto potrà trasformarsi in obbligo, se saranno soddisfatte due condizioni: la salvezza del Valencia e il raggiungimento della decima presenza da parte di Zaza. Fatto non scontato il primo, se è vero che la squadra di Voro Gonzalez (confermato ufficialmente in panchina dopo le dimissioni di Cesare Prandelli) è quartultima in Liga, e a dire il vero nemmeno il secondo: al West Ham, l'attaccante della nazionale italiana ha messo assieme appena 8 caps da agosto a oggi. La Juventus incrocia le dita, ma intanto il più è fatto.

Simone Zaza, West HamEurosport

Niente Italia

Sfuma dunque definitivamente l'opzione italiana. La preferita dal giocatore e dal padre Antonio, che una settimana fa diceva a 'juvenews.eu':

" Simone ha una gran voglia di tornare a giocare in Italia e dobbiamo solo scegliere la destinazione più consona a lui e alla Juventus. Ora cerchiamo di riportarlo in Italia visto che è amante della sua terra. Non l’abbiamo scelto noi 'sto benedetto West Ham "

Niente da fare: per la seconda volta in pochi mesi, volente o nolente, Zaza giocherà all'estero. Dopo il West Ham, ad attenderlo c'è il Valencia. Con buona pace di Prandelli, dimessosi proprio in seguito al momentaneo naufragio delle trattative per portare in rosa il giocatore bianconero.