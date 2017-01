L'Alaves merita ma non sfonda, l'Atletico si salva e prende un punto

Finisce 0-0 a Vitoria-Gasteiz ma quanti rimpianti per l'Alaves, che dopo aver battuto alla 3° giornata il Barcellona a domicilio avrebbe ampiamente meritato di vincere anche contro questo Atletico molle, un po' presuntuoso, mai entrato in partita e capace in 90' di costruire solo una vera occasione da gol. La squadra di Pellegrini prende una traversa, sbaglia un gol fatto e ha più occasioni per andare in vantaggio, ma la bravura nella costruzione non è comparabile a quella nella finalizzazione. Finisce che il punto lo guadagna l'Atletico, che rischia però di staccarsi nuovamente e ulteriormente dalle posizioni di vertice del campionato. Per l'Alaves la salvezza ormai è cosa fatta.

La cronaca

Nei primi 30' l'Alaves sembra l'Atletico, e viceversa. Dominio tecnico, tattico, mentale della squadra di Pellegrino, che meriterebbe di segnare uno/due gol, ma davanti manca di un finalizzatore vero. Le occasioni fioccano, poi capita come al 30' che sulla palla ci arriva Laguardia, un difensore centrale senza molta dimestichezza con la porta e allora un pallone che è solo da appoggiare in rete finisce sul fondo (dopo una traversa clamorosa) lasciando il risultato, ingiustamente, invariato. Camarasa tra le linee di centrocampo e attacco è un spina nel fianco della retroguardia colchonera, che difficilmente riesce a porre rimedio alle sue geometrie offensive e alle trame di gioco proposte da Llorente, faro del centrocampo basco. Il solo Griezmann si fa vivo dalle parti di Pacheco, ma è davvero troppo poco per un Atletico che oggi ha bisogno di fare punti se vuole ancora inseguire il sogno di vincere il campionato.

Stessa storia il secondo tempo: Alaves meglio messo in campo, con più voglia, ma gli attaccanti di Pellegrini non riescono a fare centro. Camarasa è il più pericoloso e quando esce dal campo la standing ovation del pubblico conferma la bontà della gara giocata dall'ex Levante, ma il vantaggio non arriva. Rischia invece di arrivare la beffa, per un Alaves che ha giocato decisamente meglio. Minuto 78': contropiede uno contro uno di Gaitan, lanciato direttamente dalla difesa dell'Atletico, contro il portiere Pacheco. Sembra un gol fatto, ma nel dribbling del giocatore colchonero il portiere dell'Alaves gli scippa letteralmente il pallone dai piedi e salva i suoi, che non meritano una punizione simile. Finisce 0-0, con brivido finale per Moya che si vede l'ennesimo pallone transitare vicino alla porta, ma per sua fortuna finisce al di là del palo. Ai punti avrebbe sicuramente vinto l'Alaves, ma il calcio è anche questo, e l'Atletico se ne torna a Madrid con un punto assolutamente immeritato.

La statistica

2 – I pareggi consecutivi dell'Atletico Madrid, entrambi con squadre basche ed entrambi in trasferta. Prima l'Athletic (2-2), poi l'Alaves (0-0). Meno male, per Simeone, che la prossima settimana si gioca, in casa, con il Leganes, squadra della comunità autonoma di Madrid.

Il Tweet

Il migliore

Marcos Llorente: gestisce il centrocampo come il Fabregas dei tempi migliori. Tempo di gioco, passaggi corretti, pulizia del tocco, pochi errori. Partita assai rilevante la sua.

Il peggiore

Kevin Gameiro : sottotono, pochi palloni toccati e nessuno cercato. Gioca un'ora senza mai farsi vedere, per colpa non solo sua per la verità. Giustamente cambiato da Simeone nella ripresa.

Kevin Gameiro (Atlético)AFP

Il tabellino

ALAVES (4-4-2): Pacheco; Kiko, Feddal, Laguardia, Hernandez; Camarasa (77' Santos), Garcia, Llorente, Gomez (65' Edgar); Toquero (84' Vigaray), Deyverson. All. Pellegrino

ATLETICO MADRID (4-4-2): Moya; Vrsaljko, Gimenez (56' Savic), Godin, Luis; Gaitan, Koke, Niguez, Carrasco (62' Torres), Griezmann, Gameiro (60' Correa). All. Simeone

Arbitro: Daniel Ocon Arraiz

Note: ammoniti Gimenez (At), Llorente (Al), Deyverson (Al), Garcia (Al) Godin (At)