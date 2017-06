La favola del Girona di Samuele Longo: è arrivata la prima promozione in Liga

Girona è una città di poco meno di 100.000 abitanti situata a nord-est della Spagna, quasi al confine con la Francia. Se fino ad oggi è stata conosciuta soprattutto per i numerosi monumenti e musei presenti all’interno del “Barri Vell”, nome del centro storico, da oggi sarà famosa anche per il calcio. Già, perché l’FC Girona ha appena conquistato la prima storica promozione in Liga. Alla squadra bastava un pari, e infatti decisivo è stato lo 0-0 casalingo di questa sera contro il Real Saragozza, che ha decretato il matematico secondo posto finale con 70 punti, frutto di 20 vittorie, 12 pareggi e 9 sconfitte. Manca ancora una giornata alla chiusura ufficiale del campionato, ma la festa può già iniziare. Inutile è stato infatti il netto 4-0 del Getafe, terzo in classifica, sull’Almeria.

L’anno scorso, invece, i sogni di gloria erano sfumati nella doppia sfida della finale play-off contro l’Osasuna. I match erano infatti terminati 2-1 e 1-0 in favore della compagine di Pamplona. Prima di questo momento, il club, il cui attuale presidente è l’ex giocatore Delfi Geli, aveva sempre veleggiato nelle categorie inferiori. Stasera, ma come è quasi sempre avvenuto quest’anno, l'”Estadi Montilivi”, impianto in grado di ospitare circa 9.200 spettatori, è un vero e proprio tripudio.

Lungo e difficile è stato il cammino della squadra biancorossa allenata da Pablo Machìn, 42 anni e da marzo 2014 alla guida del Girona. La “Segunda Divisìon” è un torneo molto lungo e dispendioso, composto da 22 squadre e con un calendario che prevede 42 giornate. Il tecnico è stato abile a impostare un duttile ed efficace 4-3-1-2. Dopo la precoce eliminazione dalla Coppa del Re, avvenuta lo scorso 8 settembre per mano dell’Huesca (1-0 il punteggio finale), l’inizio della Liga2 non è stato per nulla facile, con una sola vittoria nei primi sei turni. E anche prima di oggi, negli ultimi tre turni erano arrivati un pari e due sconfitte.

La svolta è arrivata tra la 14^ e la 22^ giornata, quando capitan Richy e compagni avevano ottenuto 24 punti in nove gare. Durante questo filotto, a livello morale è stato molto importante il 2-1 contro il Levante dello scorso 4 dicembre. La squadra di Valencia ha letteralmente dominato questa Serie B iberica e già da diverse settimane è matematicamente tornato in Liga grazie alle 84 lunghezze. Il bomber dei biancorossi è una nostra vecchia conoscenza. Si tratta di Samuele Longo, approdato in Catalogna quest’estate dall’Inter. L’attaccante classe 1992 è artefice di un’annata assolutamente positiva. In 37 presenze, Longo ha realizzato 14 gol e 2 assist. Dopo diverse stagioni difficili, per l’ex nerazzurro è finalmente arrivato il momento del riscatto. Grazie a questo storico successo, il Girona si appresta dunque a disputare la sua prima Liga, con la speranza che continui questo percorso di crescita.

Raffaele Campo (@CampoRaffaele)