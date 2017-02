La rivelazione di Ronaldo: “Il Barcellona non volle rinnovarmi il contratto nel 1997”

Ronaldo Luís Nazário de Lima, per tutti semplicemente Ronaldo, il fenomeno, ha rilasciato un’interessante intervista a Espn nella quale ha ripercorso le tappe più importanti del suo glorioso passato. Le dichiarazioni più significative riguardano il mancato rinnovo di contratto con il Barcellona nel ’97 e il famoso taglio a mezzaluna sfoggiato nella finale dei mondiali di Corea del sud e Giappone del 2002.

Ronaldo ricorda con gioia l’esperienza catalana e la ritiene una delle più importanti della sua carriera. Sostiene inoltre che la sua volontà fosse quella di rimanere e di rinnovare il contratto. Il brasiliano infatti ha dichiarato: “Col Barcellona è stata un’esperienza meravigliosa, ma non fu possibile continuarla e la colpa non fu mia. Al termine della stagione 1997 avevamo trovato un accordo per il rinnovo, ma appena una settimana dopo il presidente Nunez e l’avvocato Gaspart mi dissero che per loro quel contratto era assurdo, e avrebbero accettato l’offerta di qualsiasi club avrebbe pagato la clausola”.

Il fenomeno ha poi svelato un simpatico retroscena sul bizzarro taglio di capelli della finale dei mondiali di 15 anni fa: “Il taglio a mezzaluna? Durante la semifinale del mondiale avevo patito una lesione, non mi sentivo al meglio. Al 60% direi. Così decisi di fare questo taglio, così tutti avrebbero parlato di quello e non della mia condizione”. Per inciso poi Ronaldo (al 60%) in finale siglò entrambi i gol che stesero la Germania e consegnarono la coppa ai verdeoro. Vinse da solo il quarto titolo mondiale per il Brasile e quella mezzaluna passò alla storia. Pensate cosa sarebbe successo se fosse stato al 100%.

di Andrea Carbonari

Video - Tanti auguri Fenomeno! Ronaldo festeggia 40 anni 01:08

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi