La stampa spagnola è ancora divisa sul rinnovo di Lionel Messi

La trattativa per il rinnovo di Leo Messi con il Barcellona continua ad essere uno dei temi caldi sulla stampa spagnola. Secondo Marca, anche se il club blaugrana ritiene il nuovo contratto una priorità assoluta, il fuoriclasse argentino non ha ancora ricevuto alcuna offerta ufficiale. A oggi la situazione non è cambiata molto rispetto alle ultime settimane, nonostante il presidente Bartomeu abbia avuto i primi contatti telefonici con l'entourage di Messi. Per il momento non si è parlato di cifre e il Barcellona non ha presentato alcuna proposta. Messi è sotto contratto con il club blaugrana fino al 30 giugno 2018 e sulle sue tracce ci sono alcuni top club europei, con il Manchester City di Guardiola in testa.

In Catalogna invece sono tranquilli

Completamente diversa è invece la versione di Mundo Deportivo, quotidiano catalano vicino al Barcellona, secondo cui fra le parti la trattativa sarebbe già in corso. "Il rinnovo di Messi va molto bene, sono molto tranquillo. Stiamo lavorando e sono convinto che proseguirà con noi", ha detto il dirigente del Barça Robert Fernandez durante il gran Gala di Mundo Deportivo. Secondo il quotidiano catalano, il presidente Bartomeu avrebbe presentato delle proposte concrete al papà di Messi e suo procuratore, Jorge, per quanto riguarda la durata del contratto e la parte economica. Papà Messi è ora in Argentina e dovrebbe tornare a Barcellona a Febbraio, a quel punto potrebbe esserci l'accelerata decisiva per mettere nero su bianco l'accordo.