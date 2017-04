Le pagelle di Real Madrid-Barcellona 2-3

>Real Madrid<

Keylor NAVAS 7 - Fa i miracoli ma non può nulla su Messi. E dire che il portiere costaricano ci aveva messo un pezza sui tanti tentativi di Suárez, Alcácer, Piqué e compagnia. L’ex Levante non è bastato.

Dani CARVAJAL 5,5 - Non corre grossi pericoli sulla destra, ed è costante nell’attaccare. Si fa sorprendere da Messi, però, in occasione del primo gol dell’argentino.

Fernández NACHO 4 - Spaesato. Nonostante la pochezza di Alcácer e la partita non perfetta di Suárez è sempre in apnea.

Sergio RAMOS 3 - Era stato decisivo all’andata, è stato decisivo molte volte per il Real Madrid ma questa volta ha fallito alla grande. 22esima espulsione in carriera, la quinta nel Clásico di Spagna. In 10 il Real Madrid ha poi perso la partita…

Vieira MARCELO 7 - Un portento sulla fascia sinistra. Sergi Roberto fatica a contenere il brasiliano che sforna cross su cross. Questa volta gli attaccanti del Real Madrid non ne approfittano come capitato contro il Bayern, solo James Rodríguez ringrazia col momentaneo 2-2. Senza dubbi, il terzino sinistro più forte del mondo.

Luka MODRIĆ 5 - Nel primo tempo fatica a mettersi in linea col resto del centrocampo e sbaglia diversi palloni. Sfiora il gol, ma ter Stegen si supera sul suo sinistro. Il croato sembra un po’ in calo.

Carlos CASEMIRO 5 - Il gol del brasiliano vale l’1-0, ma per il resto l’ex Porto sbaglia tutto. Subito un fallaccio su Messi e rischia molte volte di beccarsi il rosso, costringendo Zidane ad un cambio obbligato per non rimanere in 10. (dal 70’ Mateo KOVACIĆ 6 - Fa il suo nel finale, macchiato però dal rosso di Sergio Ramos).

Toni KROOS 5,5 - Sempre pericoloso con i suoi precisi calci piazzati, per il resto fatica però ad illuminare a centrocampo.

Gareth BALE 5,5 - Ennesimo infortunio per un giocatore tanto forte quanto fragile dal punto di vista fisico. Si fa vedere, però, pochissimo nei 38 minuti disputati al Bernabéu. (dal 39’ Marco ASENSIO 5,5 - Verrebbe da dargli la sufficienza per la qualità fatta vedere dal giovane ex Maiorca, ma sono stante tante le giocate sbagliate e le occasioni fallite dal classe '96).

Karim BENZEMA 4,5 - Due errori grossolani davanti alla porta sono pesantissimi in un Clásico. 0 intesa con Cristiano Ronaldo. (dall’82’ Rodríguez JAMES 7 - Fa più lui in pochi minuti, rispetto all’intera partita di Benzema. Segna un gran gol, peccato che non basta neanche per il pareggio).

Cristiano RONALDO 5 - Si sbatte, lotta, corre e calcia diverse volte dalle parti di ter Stegen ma non riesce ad essere decisivo. Perde su ogni fronte il duello con Messi.

All. Zinédine ZIDANE 5 - Rischiare Bale con un solo allenamento sulle spalle, dopo l’infortunio, è stata sicuramente la mossa meno azzeccata della partita. Aveva provato a riscattarsi con l’ingresso di James Rodríguez, ma non è bastato per evitare il ko casalingo. Totalmente sbagliato l’appoccio a questa partita, Real Madrid troppo nervoso che ha fatto così il gioco del Barcellona (e di Messi).

>Barcellona<

Marc-André TER STEGEN 7 - Come il suo alterego Navas compie diversi miracoli, uno su tutti quello su Benzema nella ripresa.

Sergi ROBERTO 6,5 - Partita da incubo dal punto di vista difensivo con Marcelo che lo sovrasta ad ogni affondo. Le partite durano però 90 minuti e più e come contro il PSG è lui uno dei più incisivi con quel pallone recuperato al 92’, facendo partire l’azione del 3-2 catalano.

Gerard PIQUÉ 5,5 - Sempre pericoloso in avanti (anche se sbaglia un clamoroso gol davanti a Navas), ma dietro lascia sempre qualche spazio aperto, con l’ex United che si addormenta letteralemente sul momentaneo 2-2 di James Rodríguez.

Samuel UMTITI 5 - Se Piqué si salva grazie alla sua pericolosità in avanti, Umtiti non riesce proprio ad avvicinarsi alla sufficienza. Troppe volte sorpreso, troppe volte fuori posizione.

Jordi ALBA 6,5 - Non attacca con costanza, ma al 92’ è suo l’assist per il 3-2 di Messi. Non soffre per nulla Bale, un po’ più di difficoltà contro Asensio.

Ivan RAKITIĆ 6,5 - Il croato si fa vedere eccome: assist per il pareggio di Messi e gran gol che vale il momentaneo 2-1 del Barcellona. Gol e assist pesanti.

Sergio BUSQUETS 6,5 - Partita davvero complicata per il mediano del Barcellona, anche se è bravo a limitare Modrić e Kroos che sono pochi precisi a centrocampo.

Andrés INIESTA 6 - Iniesta non riesce ad essere costante per tutta la partita, anche se qualche pennellata delle sue vale il prezzo del biglietto.

Lionel MESSI 10 - Sembrava un giocatore finito? Con la Juventus passeggiava, ma contro il Real Madrid è stato fenomenale. Doppietta decisiva e gol del 3-2 in pieno recupero (e non è la prima volta in stagione). Nessuno è riuscito a stagli dietro: Casemiro ha rischiato più volte il rosso, Sergio Ramos l’ha preso. Navas ha provato in ogni modo a bloccarlo, ma Messi è stato (semplicemente) il più forte.

Luis SUÁREZ 5 - Non fa tanto meglio di Benzema, tanto per dire un nome. Diverse le palle gol sprecate davanti al portiere.

Paco ALCÁCER 5 - In quella posizione non vale tantissimo, anzi. Sbaglia anche un gol a tu per tu con Navas. (dal 70’ André GOMES 6 - Il suo ingresso fa girare sicuramente meglio il Barcellona che si posiziona con un Iniesta più avanzato e con maggiore copertura sulla linea mediana).

All. Luis ENRIQUE 6,5 - Bravo a non perdere la testa dopo l’eliminazione dalla Champions. Il Barcellona voleva la vittoria al Bernabéu e l’ha centrata con una partita comunque intelligente. Restano i dubbi sul posizionamento di Alcácer, ma questa volta non sbaglia nel motivare i suoi giocatori.