L’Espanyol si fa gol da solo: il Barcellona vince il derby e resta in scia

Nella corsa al titolo l’Espanyol spinge il Barcellona a crederci ancora con un aiutino non voluto. Il derby di Catalogna viene, infatti, deciso dagli errori incredibili dei padroni di casa che si fanno gol da soli con Jurado e Martin. I blaugrana ringraziano e restano così agganciati al Real Madrid che, a parità di punti, ha sempre un match da recuperare. Suarez (118 gol con i catalani) si sblocca con la doppietta più facile della sua carriera mentre Rakitic mette in buca l’invito di Lionel Messi. Il calendario e la classifica dicono blancos ma Luis Enrique e soci prima di abdicare cercheranno quantomeno di vendere cara la pelle fino alla fine.

La cronaca della partita

Pronti-via e l’occasione più nitida è dell’Espanyol: Caicedo serve un buon pallone a Jurado che entra nel buco della difesa di Luis Enrique e si presenta davanti a ter Stegen, ma il tiro è ciabattato. Il Barça non crea nulla fino al 39’: cross sul secondo palo di Neymar e inserimento di Sergi Roberto, il cui colpo di testa termina sull’esterno della rete.

Sergi Roberto (Barcelona) y Caicedo (Espanyol) pelean por el balónGetty Images

Al 50’ Jurado spedisce in porta Suarez con un retropassaggio scellerato: il Pistolero scarta il regalo e fa 0-1. Neymar con un destro a giro sul palo lontano esalta Diego Lopez mentre ter Stegen neutralizza il sinistro di Jurado. Al 77’ Messi diventa inarrestabile e scarica per Rakitic che raddoppia con un diagonale. All’87’ il liscio di Martin favorisce Suarez che fissa lo 0-3 con tanto di doppietta.

La statistica chiave

16 – L’Espanyol per la 16esima volta di fila resta all’asciutto nel derby: 3 pareggi e 13 sconfitte con il Barcellona nella Liga, sua peggior serie negativa in tutta la storia.

Il tweet da non perdere

Il migliore in campo

Gerard Piqué : in un Barcellona che non brilla premiano la solidità del ‘centralone’ che cancella Caicedo vincendo un duello fisico non banale e si diletta con colpi di tacco in proiezione offensiva. Sicurezza.

Il peggiore in campo

José Manuel Jurado: chissà cosa gli è saltato in mente quando, al minuto 5 della ripresa, ha deciso di sbloccare una partita che il Barcellona non riusciva a risolvere con un retropassaggio scellerato. Un uomo in più per i blaugrana, un valido alleato anche in avvio di gara, quando spreca un’occasione solo davanti a ter Stegen. Calamità.

La dichiarazione

Luis Suarez : "L'intensità, il desiderio e l'ambizione ci hanno dato i tre punti".

Il tabellino

Espanyol (4-4-2): Diego Lopez; Javi Lopez, David Lopez, Reyes, Martin; Jurado, Sanchez, Fuego (79’ Roca), Piatti (66’ Perez); Gerard, Caicedo (61’ Baptistao). All. Quique Sanchez Flores

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Gomes (78’ Mascherano); Messi, Suarez, Neymar. All. Luis Enrique

Arbitro: Alberto Undiano Mallenco

Gol: 50’ e 87’ Suarez (B), 77’ Rakitic (B)

Note: ammoniti Gerard, Martin, Fuego