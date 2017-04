Lionel Messi, dalla morte alla resurrezione del dio del calcio

L’immagine di mercoledì sera ha fatto il giro del mondo. Leo Messi, dopo un contrasto con Miralem Pjanic, finisce con la faccia a terra e l’impatto con l’erba gli lascia in eredità uno zigomo insanguinato. Il Barcellona esce dalla Champions League ai quarti di finale per la terza volta negli ultimi quattro anni, l’attacco blaugrana resta all’asciutto contro la Juventus e Luis Enrique ha le valigie in mano. “È la fine di un ciclo, la Pulce regalerà ancora pillole di classe, ma ormai ha imboccato il viale del tramonto”: è questo il ritornello dell’universo calcistico. D’altronde il gol fallito su sponda di Suarez “un tempo l’avrebbe segnato anche bendato”.

Passano quattro giorni e, in una sorta di Pasqua del pallone, Messi si erge a dio del calcio. Perdonateci l’iperbole, ma l’argentino ha segnato il gol numero 500 in 577 gare con la maglia dei catalani, l’ha fatto al Santiago Bernabeu, nel tempio dei rivali storici, siglando la rete numero 23 nel Clasico, di cui 16 solo nella Liga, un record che gli consente di superare un certo Alfredo Di Stefano (14). Ci è riuscito a modo suo, incantando, e non ha scelto una serata qualsiasi.

Gli è stato riservato un trattamento di riguardo dai difensori del Real Madrid che hanno usato le buone finché hanno potuto per poi ricorrere alle cattive di fronte a una di quelle serata di gala che hanno portato l’argentino a essere il fuoriclasse vincitore di cinque Palloni d’Oro. Sergio Ramos ne sa qualcosa. Ha rispolverato i fasti della vecchia scuola blaugrana grazie a una rete costruita con 18 passaggi e la partecipazione di otto degli undici giocatori di Luis Enrique. Alla fine si è tolto la maglia, l’ha esibita al Fondo Norte come un trofeo. Il tempio è stato profanato.

Il mondo oggi lo celebra perché Messi ha riaperto la Liga con la sua doppietta: “Santo, decisivo, estasiante”, titolano gli spagnoli, c’è chi si diletta con l’iconografia, ma per tutti – compresi noi addetti ai lavori - non esiste un equilibrio. Passare dal funerale all’esaltazione in quattro giorni è tipico dell’universo pallonaro, ma ci sono dei valori che non andrebbero mai messi in discussione. Leo Messi può venire ingabbiato dalla difesa più forte d’Europa e può con altrettanta facilità zittire il Bernabeu, ma resta sempre un fenomeno. E noi non possiamo che applaudirlo godendoci il privilegio di vederlo inventare calcio, fino a quando Dio vorrà.