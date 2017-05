Luis Enrique: "Futuro? Potrei fare l'allenatore in un altro sport"

"Non so cosa farò in futuro. Sono aperto a diventare un allenatore di un altro sport, sono sicuro di essere bravo".

Così Luis Enrique ha parlato del suo futuro dopo l'addio al Barcellona nella finale vinta di Coppa del Re contro l'Alaves. Il tecnico asturiano lascerà il club blaugrana dopo aver vinto 9 titoli in cinque anni, con uno storico Triplete nel 2015. "Sono contento della decisione presa qualche mese fa, ha funzionato perfettamente per me e per la squadra", ha aggiunto come riporta la stampa spagnola. "Questo lavoro ha infinite richieste e dopo un po' lo paghi. Ma non sono triste, specialmente quando vedo che abbiamo vinto nove trofei su 13", ha ricordato. Infine Luis Enrique ha reso omaggio a Leo Messi, anche ieri protagonista.

"Messi è un extraterrestre in ogni senso e sono molto fortunato di essermelo goduto al meglio, o una delle sue migliori versioni", ha spiegato Luis Enrique. "Senza dubbio lui è il numero uno e per esserlo devi controllare ogni aspetto ed essere molto forte fisicamente. Si prende cura di se stesso, e c'è ancora molto che può fare", ha concluso.