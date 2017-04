Manita dell'Atletico al Las Palmas, ma Simeone perde anche Gimenez in vista della Champions

Tutto troppo semplice per l'Atletico Madrid che si rialza prontamente dopo la sconfitta casalinga contro il Villarreal e seppellisce il Las Palmas con cinque reti. I canari praticamente non scendono mai in campo e dopo diciotto minuti sono già sotto di tre reti. Grandi risposte da parte dei colchoneros, che però tornano a Madrid con il cruccio Gimeenz, che esce poco il 65' per un problema muscolare: senza Juanfran, senza Vrsaljko e senza Gimenez, Simeone si trova a corto di terzini destri e dovrà inventarsi una soluzione alternativa già contro il Real Madrid in semifinale di Champions. Per consolarsi, il Cholo ritrova i gol di Gameiro, autore di una doppietta, gol che in Liga mancavano da 55 giorni. Conferme anche da parte di un grande Saul, in forma smagliante, mentre va in rete anche Torres, che con questo gol ha punito così tutte le avversarie affrontate in Liga. Prima marcatura in Liga invece per Thomas Partey, che segna il 4-0 poco dopo essere entrato al posto di Gimenez. Ingiudicabile la prestazione del Las Palmas, una formazione che ormai ha già mollato gli ormeggi in maniera fin troppo evidente: nel solo mese di Aprile sono arrivate cinque sconfitte, un pareggio ed una sola vittoria. Nelle ultime due partite, contro Leganès ed Atletico, otto reti subite e zero segnate. Se allarghiamo lo sguardo alle ultime quattro partite giocate, i gol subiti diventano 14. Un conto è liberare la testa, un contro è sbracare già dal secondo minuto. E questa partita il Las Palmas l'ha interpretata ed onorata nel peggiore dei modi.

La cronaca della partita

Non c’è partita, fin dal primo minuto. La pressione dell’Atletico è importante fin dal principio ed il gol del vantaggio arriva al minuto due: cross da sinistra di Saul, anticipo di Gameiro nell’area piccola e ritorno al gol per il francese dopo 55 giorni. Il Las Palmas, che è in caduta libera, non ha armi per reagire e capitola: al 17’, su corner di Gaitan, Saul salta più in alto di tutti e la indirizza sotto la traversa, superando Javi Varas. Sfruttando le vibrazioni positive del match, l’Atletico archivia la pratica un minuto più tardi: il filtrante di Griezmann taglia come il burro la difesa canaria, Gameiro riceve in area e batte Varas sul primo palo: doppietta per il francese. Il Las Palmas non ha le forze nemmeno per rendersi pericoloso ed in apertura di ripresa Gameiro sfiora la tripletta, colpendo in pieno il palo sempre su imbeccata di Griezmann. Al 65’ il Las Palmas resta in dieci uomini per il secondo giallo ed il conseguente rosso ai danni di Boateng, che alza il gomito su Gimenez e va anzitempo sotto la doccia. Nell’occasione, lo stesso Gimenez si procura un problema muscolare che lo costringe ad uscire e che mette Simeone nei guai in vista della Champions. Al 72’ l’Atletico chiude definitivamente i conti con il poker, confezionato dai due nuovi entrati Thomas e Correa: il primo converge verso il centro, scambia con Correa che gli rende la palla e per Thomas è un gioco da ragazzi aprire il piattone e mirare il secondo palo. Al 9' Fernando Torres sigla il quinto gol, con un appoggio facile facile: con questo gol il Nino ha segnato a tutte le avversarie in Liga.

Liga, Atletico Madrid, Kevin GameiroGetty Images

Il tweet

La statistica chiave

3 – L’Atletico Madrid ha segnato per la prima volta tre gol nei primi 18 minuti di gioco dal 1957, allora contro il Condal.

Il migliore in campo

Saul ÑIGUEZ – Regala a Gameiro l’assist del primo gol, segna di testa il secondo ed è sempre propositivo. È in grande forma.

Il peggiore in campo

JESE’ – Una simulazione al limite dell’imbarazzante, per cui si becca un giallo sacrosanto. Cose brutte. Lontano parente di quel giocatore talentuoso.

Tabellino

Las Palmas (4-1-4-1): Varas; Michel Macedo, David García, Bigas, Dani Castellano (dal 75’ Hernan); Hernán; Halilovic (dal 64’ Momo), Roque, Tana (dal 68’ Mateo Garcia), Jesé, Boateng. All. Setièn

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Giménez (dal 67’ Thomas), Savic, Lucas, Filipe Luis; Gabi, Koke, Saúl, Gaitán; Griezmann (dal 71’ Correa), Gameiro (dal 58’ Torres). All. Simeone

Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Gol: al 2’ Gameiro, al 17’ Saul, al 18’ Gameiro, al 72’ Thomas Partey, al 91' Torres.

Ammoniti: Boateng, Savic, Saul, Jesè, Halilovic, Gaitan.

Espulso: Boateng al 65’.