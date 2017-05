Maradona: "Messi? Un peluche più che un calciatore"

Maradona ha attaccato apertamente Lionel Messi con parole che in Argentina stanno facendo molto rumore. L'ex "Pibe de oro", intervistato da Olé, non ha risparmiato critiche al fuoriclasse del Barcellona arrivando addirittura a definirlo "peluche". Ecco il passaggio incriminato della sua chiacchierata con il quotidiano argentino:

" Messi non è un tipo da aggredire. Quando l'ho guidato per un anno mi sembrava più un peluche che un calciatore "

Come se non bastasse, Maradona critica anche la decisione di togliere la squalifica della Pulce (4 giornate) con l'Argentina:

" Sono contento come argentino, ma la decisione è incoerente. Leo una giornata in più la meritava, lo dico col cuore in mano. Però voglio chiarire che a Infantino non ho chiesto nulla, né Infantino ha a che vedere col tribunale sportivo "

Le ultime considerazioni sono sulla morte del suo primo manager, Jorge Cyterszpiller, due giorni fa: “Non mi entra in testa si sia ucciso”. E infine: “Io non ho mai tradito, non dico 'morte ai traditori' come Che Guevara, però devono pagare. Non perdono il tradimento, sono come il Che”. L'ultima battuta riguarda il Papu Gomez e Maradona si rivela a sorpresa suo sponsor per la nazionale:

" Nell'Argentina non può mancare uno come lui "

