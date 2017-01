Messi e Suarez incantano: manita del Barcellona al Las Palmas

Troppo Barcellona per il Las Palmas: impossibile arginare lo stra potere blaugrana per la formazione guidata da Setien, specialmente con Messi e Suarez in forma smagliante. Grazie alla manita rifilata alla formazione canaria il Barça sale a quota 38 perfezionando il provvisorio sorpasso al Siviglia secondo della classe. È stata la giornata dei gol numero 101 e 102 di Suarez, dell’ennesima vittima colpita da Messi e del primo gol con la maglia del Barcellona di Aleix Vidal. Il moderato turnover di Luis Enrique (Neymar in panchina per l'intera durata del match) non ha dunque inficiato la prova dei catalani, decisi a rimontare in classifica sul Real Madrid capolista.

La cronaca della partita

Monologo del Barcellona inframezzato da qualche sporadica fiammata di Jonathan Viera e compagni. AL 14esimo l’episodio che stappa il match: cross dalla destra di André Gomes e destro di prima intenzione di Luis Suarez a mezz’altezza sul primo palo. Il Barça pigia sull’acceleratore ma si scontra spesso e volentieri su un sontuoso Javi Varas.

Dilaga il Barcellona nella ripresa: Messi approfitta della mancata presa di Javi Varas sul cross dalla sinistra di Rafinha, Suarez autografa la doppietta con fantastico interno destro in buca d’angolo, Arda sigilla il poker dopo disperato intervento di Javi Varas su Suarez, quindi Vidal sfrutta nel migliore dei modi il vellutato assist di Paco Alcacer.

La statistica chiave

102 – 102esimo gol in 121 partite per Luis Suarez con la maglia del Barcellona, con tanto di 49 assist nel parziale. Irreale.

Il tweet

Il migliore

Luis Suarez, killer vero d'area di rigore per velocità d'esecuzione e tecnica: i suoi sono numeri da marziano. Apre le danze con fucilata di prima intenzione, quindi centra la buca d'angolo dopo stop e interno a giro a memoria. Rende semplici cose difficilissime: è la dote del fuoriclasse.

Il peggiore

Aythami, prende il posto di capitan Garcia e da lì è solo sofferenza...

Il tabellino

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Aleix Vidal, Mascherano, Umtiti, Jordi Alba; Busquets (73’ Mathieu), Rafinha, André Gomes (62’ Rakitic); Messi, Suárez (68’ Alcacer), Arda

Las Palmas: Javi Varas; Michel, David García (34’ Aythami), Lemos, Hélder; Roque Mesa, Vicente (62’ Garcia), Viera, Tana; El Zhar (74’ Livaja), Boateng

Arbitro: Undiano Mallenco

Gol: 14’, 57’ Suarez, 52’ Messi, 59’ Turan

Note – Ammoniti: Mascherano, Gomes, Rafinha; Lopes, Mesa, Boateng