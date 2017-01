Messi promette amore eterno al Barcellona, poi smentisce: il rinnovo diventa un caso

In mattinata la rivista inglese Coach aveva reso pubblica un'intervista a Leo Messi, che lanciava messaggi di amore e parole dolci ai catalani, soprattutto durante le trattative per il rinnovo di contratto:

" Ho sempre detto che il Barcellona mi ha dato tutto, resterò qui finché loro vorranno. Ciò che mi motiva è vincere titoli per la mia squadra e il mio paese, per questo non mi guardo indietro. Lo farò a carriera finita, adesso penso a vincere ancora "

Nel pomeriggio però è arrivata l'inattesa smentita, da parte del padre del fenomeno argentino, con un comunicato:

" A proposito di un'intervista a Leo Messi apparsa sulla rivista "Coach Magazine", come LMM (Leo Messi Management), vogliamo confermare e chiarire che il giocatore non ha mai realizzato un'intervista con il media citato, ed il contenuto dell'intervista stessa è falso nella sua totalità "

Anche il presunto autore dell'intervista, il giornalista Diego Jokas, ha negato l'esistenza di tale intervista tramite Twitter:

Ai taccuini del 'Mundo Deportivo' il padre del giocatore, Jorge Messi, ha poi confermato il tutto: "Non c'è nessuna intervista, è tutto falso".

Questione rinnovo

La Pulce è ancora in fase di trattative per il rinnovo del suo contratto con i catalani, una situazione che lo accomuna all'allenatore Luis Enrique, che in conferenza stampa ha preferito sviare le domande sull'argomento. Nonostante ciò, secondo Marca la situazione dell'allenatore è chiara, non rinnoverà a fine stagione.

E, sempre secondo Marca, non c'è nemmeno una proposta formale del club per il rinnovo di Messi: i catalani sembrano aver messo la questione in cima alle priorità, ma potrebbe non risolversi a breve. Questo perché Messi vuole attendere anche la decisione di Luis Enrique a tal proposito. Questa attesa sta quindi aumentando le speranze di alcuni club, con in cima il City, di mettere a segno il colpo del secolo. Tutto però è ancora nel campo dell'eventuale.