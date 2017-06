Messi, rinnovo pazzesco col Barcellona: 30 milioni netti a stagione con clausola di 400

Un’ennesima pioggia di denaro. Lionel Messi si lega a vita con il Barcellona e, a breve, firmerà il rinnovo ufficiale con i blaugrana. Accordi già definiti tra il club catalano e il suo fenomenale numero 10. Un matrimonio che va avanti ormai da 17 anni, da quando il Barcellona lo portò in Spagna prelevandolo dalle giovanili del Newell's Old Boys. Una liaison che durerà almeno per altre tre stagioni. Il tutto verrà ratificato il primo di luglio per ragioni fiscali, a un solo anno di distanza dalla precedente scadenza contrattuale (2018). Messi guadagnerà 30 milioni di euro netti a stagione fino al 2021, con opzione poi per un’ulteriore stagione a cifre inferiori. Una cifra incredibile: 2,5 milioni di euro al mese, oltre 80 mila euro al giorno. Superati (e di molto) i 22 milioni di euro netti percepiti annualmente da Cristiano Ronaldo.

MSN 2021, clausola da 400 milioni

2021, tra l’altro, come la data di scadenza dei contratti di Neymar e Luis Suarez, le altre due stelle blaugrana. Il nuovo contratto del fenomeno argentino presenterà una variazione sostanziale anche per quel che riguarda la clausola rescissoria, che passerà dagli attuali 250 a 400 milioni di euro. Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu si è mosso in prima persona per poter concludere una delle operazioni più importanti della storia della società blaugrana, definendo ogni dettaglio con il padre di Leo Messi, Jorge.

Barcellona Lionel MessiGetty Images

Firma a vita, voglia di riscatto in Champions

Ieri Messi, dal ritiro dell’Argentina che sta preparando la super sfida al Brasile, aveva chiaramente detto di voler prolungare la propria permanenza in terra catalana: “La mia volontà, il mio sogno, è sempre stato quello di chiudere la carriera nel Barcellona, speriamo che vada a finire così. Ogni stagione cerco di migliorare e così faremo anche nella prossima, quest'anno avremmo voluto vincere di più, disputare la finale di Champions League e portare a casa la Liga, non è andata così e abbiamo vinto solo la Coppa del Re”. Firma, rinnovo, soldi e coccole. Giusto per trovare nuove energie e nuovi stimoli per aggiungere altri trofei ad una carriera leggendaria.