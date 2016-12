N'Zonzi non rinnova col Siviglia: Juventus e Man. City ci provano

Steven N’Zonzi sarà uno dei nomi più caldi delle prossime sessioni di mercato. Il centrocampista franco-congolese, su cui vi è l’interesse di vari top club, ha, infatti, rifiutato di rinnovare con il Siviglia. Secondo il Mundo Deportivo, il club andaluso avrebbe proposto un prolungamento di contratto al centrocampista – in scadenza nel giugno del 2019. N’Zonzi, però, avrebbe momentaneamente rifiutato, poiché vorrebbe aspettare le offerte dei grandi club. Infatti, il francese vorrebbe, se possibile, lasciare la Spagna già gennaio.

La Juventus è alla finestra

Negli ultimi mesi, N'Zonzi è stato spesso accostato alla Juventus. Infatti, i bianconeri necessitano un intervento in quella zona del campo, per dare più alternative a Massimiliano Allegri. Marotta cercherà di accontentare l’allenatore livornese e, fra i nomi più caldi, vi è quello del 28enne di Colombes. Fra i vari club interessanti al francese, si era parlato anche di Barcellona e Chelsea, i cui emissari hanno seguito da vicino N’Zonzi nell’ultima partita contro la Juventus.

...ma c'è la concorrenza del Manchester City

Nelle ultime ore, però, secondo Estadio Deportivo, si è inserito un pesante concorrente tra la Vecchia Signora e il giocatore: Pep Guardiola. Infatti, a causa dell’infortunio riportato da Ilkay Gundogan, il Manchester City è alla ricerca di un centrocampista dal curriculum internazionale, e N’Zonzi rientra nei parametri. I Citizens non hanno problemi ad investire cifre pesanti e farebbero di tutto pur di accontentare il loro allenatore.

Il prezzo? Almeno 30 milioni

Il Siviglia non vuole lasciar partire il giocatore, molto importante per la squadra di Jorge Sampaoli: fino ad ora, il francese ha collezionato 21 presenze e 3 gol. I Rojiblancos, però, potrebbero iniziare ad intavolare una trattativa per una cifra non inferiore ai 30 milioni di Euro. Sia la Juventus che il Manchester City possono permettersi un investimento di questo tipo, ma tutto dipende da quali saranno le altre strategie di mercato dei due club.

Andrea Fabris (@andreafabris96)