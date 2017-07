Neymar al PSG a "parametro zero": ecco come aggirare il fair play finanziario

" Ho scambiato la mia maglietta con lui e spero che sia stata l'ultima che ha utilizzato con il Barcellona. Non so se questa sia stata la sua ultima gara con il Barça, ognuno è libero di scegliere il proprio futuro. Ma spero di sì, sarebbe un problema in meno per noi "

Se Piqué cerca di trattenere Neymar al Barcellona, Sergio Ramos invece prova a salutarlo definitivamente. Ma quale sarà in fin dei conti il destino del brasiliano? Finirà davvero a Parigi? L'affare è possibile a quelle cifre? Pare di sì, e l'ultima indiscrezione parla addirittura di un passaggio al PSG a costo zero...

No, non è uno scherzo: i media brasiliani e spagnoli parlano della possibilità che sia lo stesso giocatore a pagare la clausola che lo lega al Barcellona (222 milioni di euro), dopo aver ricevuto 300 milioni di euro dalla Qatar Sports Investment che farebbe di lui il testimonial principe dei Mondiali in programma nel 2022. Qatar Sports Investment che fa a capo di Nasser Al-Khelaïfi, n.1 del Paris Saint-Germain. A quel punto sarebbe lo stesso Neymar a "comprarsi il cartellino" dal Barça, liberando dalle pressione il PSG.

In base a questa notizia, infatti non ci sarebbero problemi di Fair Play Finanziario per il club francese - ne ora nè eventualmente nei prossimi anni - e sarebbe dunque scagionata la possibilità ventilata da Barcellona di una denuncia da parte dei catalani, che hanno tenuto a far sapere di voler ogni singolo centesimo previsto dalla clausola del contratto di Neymar. Intanto il tecnico Valverde prova a minimizzare.

" Io rispetto tutte le opinioni, ma cerco di parlare delle cose che accadono, non delle cose che possono accadere o che non sono ancora accadute. Aspettiamo. Abbiamo Neymar in squadra. Ernesto Valverde (allenatore Barcellona) "

La stampa francese e qatariana però annunciano che Neymar è atteso in Qatar martedì per le visite mediche: di ritorno dalla tournée in Cina, "O'Ney" dovrebbe fare scalo a Doha e incontrarsi con il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Già domani dunque si capirà se è arrivato il momento di questa svolta tanto attesa. E se il colpo di mercato del secolo diventerà realtà.