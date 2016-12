Neymar: "Il Pallone d'oro non è un'ossessione, un privilegio giocare accanto a Messi"

"E' ancora un grande campionato. Ci sono ancora tante partite e noi dobbiamo solo restare molto concentrati. Non dobbiamo pensare al Real Madrid, eravamo a undici punti e abbiamo vinto il campionato nell'ultima partita. È un torneo molto difficile: primo, secondo o terzo non possono mai stare tranquilli". Così Neymar Jr, attaccante del Barcellona, nel corso di una lunga intervista al sito della Liga spagnola riportata da As si esprime sulla lotta per vincere il campionato. Sulle difficoltà ad andare in gol quest'anno, il campione brasiliano non è preoccupato: "Voglio aiutare i miei compagni di squadra come posso, con gol o assist. Non è cambiato nulla. Ci sta non fare goal, ma naturalmente vorrei segnare di più e fare più assist. Ma noi dobbiamo solo pensare a vincere".

Sul suo futuro e la caccia al Pallone d'Oro, Neymar ha detto:

" "Sono molto felice qui a Barcellona, con la famiglia e con la squadra. E' chiaro che è una motivazione, vincere il Pallone d'Oro, ma non è qualcosa per cui morirei. Voglio essere felice, e qui sono molto felice. Se non vinco il Pallone d'Oro, non fa nulla. Io non gioco al calcio per vincere il Pallone d'Oro, ma per essere felice". "