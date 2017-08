Neymar, visite in segreto a Oporto, il procuratore conferma: "Sarà pagata la clausola, andrà al PSG"

Neymar si avvicina a lunghi, e faticosi passi, verso il PSG. Al momento la situazione vede il giocatore partito per Londra, dove si svolgeranno le pratiche legali per il suo trasferimento a Parigi e il procuratore del giocatore, alla partenza da Barcellona, ha rassicurato sul buon esito della trattativa: “La clausola verrà pagata e sarà presentato a Parigi”.

E' stata la stessa società blaugrana a dare l'assenso al giocatore per muoversi verso Londra, ormai conscia della volontà di Neymar di lasciare la Catalogna. Il ragazzo ha già salutato i suoi ormai ex compagni e nelle prossime ore dovrebbe firmare il suo accordo con il Paris Saint Germain ed essere poi presentato in grande stile sotto la Tourre Eiffel.

Arriva anche il saluto di Leo Messi a confermare l'addio del compagno brasiliano. "E' stato un piacere giocare con te", dice Messi che congeda l'amico con un video delle loro foto significative degli anni passati in blaugrana.

Secondo quanto riporta RAC1, le ultime indiscrezioni vorrebbero che Neymar avrebbe già svolto le visite mediche in giornata ad Oporto (smentendo quindi il viaggio a Londra). La scelta sarebbe stata fatta per depistare i media togliendo un po' di pressione al giocatore. Secondo il media catalano avrebbe anche incontrato la dirigenza del PSG.

Video - Neymar se ne va, addio MSN: 9 trofei vinti, 228 gol e una serie di record impressionanti 01:13