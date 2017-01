Niente Roma, Jesé torna a casa e firma con il Las Palmas

Ormai manca solo l’ufficialità: il talento canarino in forza al PSG Jesé Rodríguez, obiettivo degli ultimi giorni della Roma, sta tornando nella sua amata Las Palmas, città dove è nato e cresciuto.

Formatosi calcisticamente nella cantera del Real Madrid, l'ala classe ’93 riceverà dunque il calore della sua gente e dell’isola di Gran Canaria, andando a vestire la camiseta amarilla trovando come compagni di squadra i vari Javi Varas, Kevin-Prince Boateng e Livaja.

Una carriera già costellata di alti e bassi, dovuti ad una rapida crescita poi interrotta bruscamente da un brutto infortunio (rottura del crociato anteriore destro) per 8 mesi. Al suo ritorno in campo, è tornato a brillare come prima, venendo successivamente ingaggiato dai parigini nell’estate del 2016.

di Jacopo Fossanova

