Paco Alcacer si sblocca ed il Barça dilaga: tris dei blaugrana all'Athletic Bilbao

Dopo il tanto discusso pareggio del Benito Villamarin con il Betis Siviglia, il Barcellona si rimette in marcia e regola, non senza difficoltà, l’Athletic Bilbao di Valverde. Al Camp Nou finisce con un 3-0 che è forse esagerato nelle dimensioni, soprattutto visto il buon primo tempo dei baschi. Luis Enrique opera un massiccio turnover, specialmente in vista del ritorno in Copa del Rey con l’Atletico Madrid, e lascia in panchina Suarez, Mascherano, Rakitic e Jordi Alba, ma ha ragione comunque. Dopo un primo tempo sofferto, ma chiuso comunque sul 2-0 grazie alla prima rete in campionato di Alcacer e alla punizione di Messi (con la gentile collaborazione di Iraizoz), i catalani inseriscono il pilota automatico, triplicano con Vidal, salgono a quota 45 e tornano a -1 dal Real Madrid, che ha però due partite da recuperare, dopo il rinvio con il Celta Vigo. Vittoria coraggiosa dunque per Luis Enrique, che cambia molto e lascia spazio alle seconde linee, portando comunque a casa la posta piena.

La cronaca della partita

Le scelte iniziali fanno discutere, soprattutto quelle di Valverde che lascia in panchina sia Aduriz che Benat. Luis Enrique, in vista della Champions, lascia riposare diversi titolari: Suarez, Mascherano, Jordi Alba e Rakitic. L’inizio è molto difficoltoso per i padroni di casa, che soffrono l’aggressività del Bilbao: al terzo minuto Ter Stegen ci mette una pezza sul destro ad incrociare di Raul Garcia, che si ferma sul palo. Non passa molto prima che Iñaki Williams, al 12’, sbagli un colpo di testa in tuffo in completa solitudine a centro area. Una formazione come il Barça difficilmente perdona, e così è: al 18’ Neymar fugge sulla sinistra e mette in mezzo per Paco Alcacer, che devia sul primo palo e trova il suo primo gol in campionato con la maglia blaugrana.

Non molla l’Athletic e a cavallo della mezz’ora spreca due occasioni per pareggiare: al 29’ Umtiti regala un pallone a Raul Garcia al limite dell’area, che il centrocampista basco scarica tra le braccia di un attento Ter Stegen. Al 32’ Iñaki Williams salta di slancio un impresentabile Piquè ma calcia di nuovo addosso al portiere tedesco dei catalani. Il Barça comprende che è il momento giusto per affondare il colpo: al 40’ Messi batte direttamente in porta una punizione da posizione molto defilata, quasi sul fondo, e sorprende un colpevolissimo Iraizoz, che si lascia sfuggire la palla sotto i pugni. Una punizione forse esagerata per i baschi, ma al Camp Nou è già 2-0. In apertura di ripresa, cala vistosamente l’Athletic, nonostante l’ingresso in campo di Aduriz, e Rafihna di testa sfiora il 3-0 al 50’ su assist di Turan. Luis Enrique al 63’ toglie Messi risparmiandogli l’ultima mezz’ora, e pochi istanti dopo il Barça trova il 3-0: Aleix Vidal vince due rimpalli, toglie a Neymar la tentazione di anticiparlo sul tiro e segna di sinistro trovando il secondo palo lontano. Ed il sipario cala definitivamente sul Camp Nou.

Il tweet

La statistica chiave

13 - Sono i successi consecutivi al Camp Nou del Barcellona in campionato contro l'Athletic Bilbao.

Leo Messi in action for Barcelona against Athletic BilbaoAFP

Il migliore in campo

NEYMAR - Un'Aspirina per De Marcos, per favore. Nonostante le dichiarazioni "bellicose" della vigilia, il laterale basco non vede mai il brasiliano, che lo salta e lo scherza in tutti i modi. A Ney manca solo il gol, perché è il suo assist a propiziare il vantaggio di Paco Alcacer.

Il peggiore in campo

Gerard PIQUE' - Molto compassato, perde un pallone al limite e rischia il rigore su Raul Garcia. Poi si lascia sfuggire Iñaki Williams che sfiora il pareggio. A fine primo tempo, rischia il secondo giallo. Giustamente Luis Enrique lo lascia negli spogliatoi all'intervallo.

Il tabellino

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; A. Vidal, Umtiti, Piqué (dal 46’ Mascherano), Mathieu; Rafinha (dal 54’ Rakitic), A. Gomes, Arda Turan; Neymar, Alcacer, Messi (dal 63’ Sergi Roberto). All. Luis Enrique

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Iraizoz; De Marcos, Laporte, Yeray, Balenziaga; San José (dal 59’ Benat), Iturraspe; Muniain, Raul Garcia (dal 74’ Javi Eraso), Lekue (dal 52’ Aduriz); Williams. All. Valverde

Arbitro: Gonzalez Gonzalez

Marcatori: al 18’ Paco Alcacer, al 40’ Messi, al 67’ Vidal.

Ammoniti: Pique, Iturraspe, De Marcos, Laporte.